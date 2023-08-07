Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 530-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Киев провел с Москвой новый обмен пленными, в результате которого вернул 22 военных, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые», — написал он.
Российские власти об обмене пока не сообщали.
В Госдуме внесли проект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников российской военной операции от обязанностей поручительства по кредитам, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Поправки касаются погибших в ходе боевых действий, умерших от полученного увечья и тех, кто стал инвалидом первой группы. По словам Турчака, сейчас в таких ситуациях с этих категорий граждан кредитные обязательства списываются полностью, но с поручительством по кредиту это не работает — обязательства поручителя возлагаются на его наследников. Такой подход Турчак назвал «несправедливым». По его словам, законопроект «уравняет эти ситуации».
Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и получили доступ к публикации материалов, но утечки информации не произошло, сообщили в организации.
Сообщение о взломе и получении доступа к данным о владельцах недвижимости в Москве появилось на сайте МосгорБТИ утром. Хакеры заявили, что передали властям Украины сведения о местах проживания и собственности жителей Москвы, в том числе «информацию о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб», которые поддерживают российскую военную операцию на Украине. Текст был опубликован на фоне картинки с горящим Кремлем.
В МосгорБТИ после случившегося подчеркнули, что данные об объектах недвижимости и собственниках хранятся в «отдельной, надежно защищенной базе данных». Сайт же лишь канал для заказа документов и напрямую с информационными системами учреждения не связан, добавили в нем.
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Год назад СК поручил возбудить против Соколовой дело из-за ее призывов «убивать русских людей». Тогда в эфире телеканала NTA телеведущая призвала к «беспощадному уничтожению» россиян по национальному признаку.
ВСУ перебрасывают резервы и предпринимают попытки атак на южнодонецком направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, целями украинских военные стали населенные пункты Старомайорское и Урожайное.
Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со Второй мировой войны, когда 16 союзников получили средства на восстановление по «плану Маршалла». После 24 февраля 2022 года Вашингтон направил Киеву $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи, пишет WP.
Главное за ночь:
- В Калужской области система ПВО сбила беспилотник. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Турция готова пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество, говорят источники ТАСС и «РИА Новости». Тему будут обсуждать президенты России и Турции в ходе личных переговоров. Дата встречи пока не определена.
- ВСУ подтвердили удары по двум мостам между Крымом и Херсонской областью. Ранее о них сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пострадал один человек и оказался поврежден газопровод.
США после 24 февраля 2022 года направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальные данные.
Издание указало, что такой объем кажется довольно незначительным на фоне общего американского военного бюджета ($1,66 трлн), но по сравнению с помощью другим главным ее получателям за рубежом выглядит уникальным. Так, в 2022–2023-м Израиль получил только $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, а Иордания — $2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано $300 млн.
По словам экспертов, это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране, по крайней мере со времен Второй мировой войны.
Российские военные захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан в Харьковской области. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Он отметил, что на купянском направлении штурмовые группы также овладели девятью наблюдательными постами. По словам Зыбинского, в ходе боевых действий украинские военные провели четыре контратаки, но они все были отражены. «Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», — рассказал военный. Он отметил, что два военнослужащих были взяты в плен.
SCALP. На видео, выложенном президентом Владимиром Зеленским по случаю празднования Дня воздушных сил, глава государства расписывается на поверхности ракеты рядом с гербом Украины.
О том, что Франция уже передала Украине дальнобойные снаряды SCALP, сообщало агентство AFP в начале июля. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам собеседника агентства в Министерстве вооруженных сил, объявил, что первые ракеты были доставлены украинским войскам.
На переговорах по Украине в Джидде принимающая мероприятие Саудовская Аравия представила свой мирный план, пишет dpa cо ссылкой на источники среди дипломатов.
Эр-Рияд представил план вместе с рядом других стран. Частью плана является территориальная целостность Украины. Также он предполагает прекращение огня, начала переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.
Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе переговоров.
Сообщения о мине рядом с пляжем в Севастополе оказались ложной тревогой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина», — написал он в телеграм-канале.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил удар по Чонгарскому мосту. По его словам, мост и поселок Чонгар обстреляли с применением ракет Storm Shadow.
«Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», — написал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по мосту «одно попадание», часть ракет сбили силы ПВО.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под обстрел попал мост через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.
Силы ПВО сбили 9 из 12 выпущенных по нему ракет.
Пострадал мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.
Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Гениченск, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей города.
По словам Сальдо, важного военного значения мост не имеет. «Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным — они невелики и будут устранены быстро», — добавил он.
По Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, нанесен ракетный удар, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Всего сообщают о трех-четырех прилетах. Объем повреждений пока неизвестен», — написал он в телеграм-канале.
После падения беспилотника в Подольском районе Московской области выбило стекла в нескольких домах, сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.
Он пообещал устранить все повреждения уже сегодня.
В Севастополе в районе пляжа «Любимовка» менее чем в 100 метрах от берега обнаружили морскую мину, она дрейфует в сторону Северной бухты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории. Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее», — написал он в своем телеграм-канале.
Украина на переговорах в саудовской Джидде не настаивала на реализации «формулы мира» Зеленского, которую российская сторона называла нежизнеспособной, пишет WSJ. По ее данным, на встрече Китай предложил обсудить красные линии Москвы
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии, для участия в которой не стали приглашать Россию.
«Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, любые предложения о мире имеют шансы на успех при условии участия обеих сторон конфликта, учета исторического контекста и текущих реалий.
«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — заключил Медведев.
Минобороны России сообщило об ударах по авиабазам ВСУ в районах Староконстантинова в Хмельницкой области и Дубно в Ровненской области. В ведомстве заявили, что все назначенные цели были поражены.