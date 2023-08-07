Киев провел с Москвой новый обмен пленными, в результате которого вернул 22 военных, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые», — написал он.

Российские власти об обмене пока не сообщали.