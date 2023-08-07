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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 530-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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12:00

Киев провел с Москвой новый обмен пленными, в результате которого вернул 22 военных, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые», — написал он.

Российские власти об обмене пока не сообщали.

11:51

В Госдуме внесли проект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников российской военной операции от обязанностей поручительства по кредитам, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Поправки касаются погибших в ходе боевых действий, умерших от полученного увечья и тех, кто стал инвалидом первой группы. По словам Турчака, сейчас в таких ситуациях с этих категорий граждан кредитные обязательства списываются полностью, но с поручительством по кредиту это не работает — обязательства поручителя возлагаются на его наследников. Такой подход Турчак назвал «несправедливым». По его словам, законопроект «уравняет эти ситуации».

11:35

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и получили доступ к публикации материалов, но утечки информации не произошло, сообщили в организации.

Сообщение о взломе и получении доступа к данным о владельцах недвижимости в Москве появилось на сайте МосгорБТИ утром. Хакеры заявили, что передали властям Украины сведения о местах проживания и собственности жителей Москвы, в том числе «информацию о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб», которые поддерживают российскую военную операцию на Украине. Текст был опубликован на фоне картинки с горящим Кремлем.

В МосгорБТИ после случившегося подчеркнули, что данные об объектах недвижимости и собственниках хранятся в «отдельной, надежно защищенной базе данных». Сайт же лишь канал для заказа документов и напрямую с информационными системами учреждения не связан, добавили в нем.

11:09

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Год назад СК поручил возбудить против Соколовой дело из-за ее призывов «убивать русских людей». Тогда в эфире телеканала NTA телеведущая призвала к «беспощадному уничтожению» россиян по национальному признаку.

11:06

ВСУ перебрасывают резервы и предпринимают попытки атак на южнодонецком направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, целями украинских военные стали населенные пункты Старомайорское и Урожайное.

11:04

Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со Второй мировой войны, когда 16 союзников получили средства на восстановление по «плану Маршалла». После 24 февраля 2022 года Вашингтон направил Киеву $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи, пишет WP.

10:49

Главное за ночь:

  • В Калужской области система ПВО сбила беспилотник. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
  • Турция готова пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество, говорят источники ТАСС и «РИА Новости». Тему будут обсуждать президенты России и Турции в ходе личных переговоров. Дата встречи пока не определена.
  • ВСУ подтвердили удары по двум мостам между Крымом и Херсонской областью. Ранее о них сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пострадал один человек и оказался поврежден газопровод.
10:10

США после 24 февраля 2022 года направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальные данные.

Издание указало, что такой объем кажется довольно незначительным на фоне общего американского военного бюджета ($1,66 трлн), но по сравнению с помощью другим главным ее получателям за рубежом выглядит уникальным. Так, в 2022–2023-м Израиль получил только $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, а Иордания — $2,9 млрд, Тайваню в конце июля было обещано $300 млн. 

По словам экспертов, это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране, по крайней мере со времен Второй мировой войны. 

07:41

Российские военные захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан в Харьковской области. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Он отметил, что на купянском направлении штурмовые группы также овладели девятью наблюдательными постами. По словам Зыбинского, в ходе боевых действий украинские военные провели четыре контратаки, но они все были отражены. «Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», — рассказал военный. Он отметил, что два военнослужащих были взяты в плен. 

07:31

SCALP. На видео, выложенном президентом Владимиром Зеленским по случаю празднования Дня воздушных сил, глава государства расписывается на поверхности ракеты рядом с гербом Украины.

О том, что Франция уже передала Украине дальнобойные снаряды SCALP, сообщало агентство AFP в начале июля. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам собеседника агентства в Министерстве вооруженных сил, объявил, что первые ракеты были доставлены украинским войскам. 

Вчера 17:44

На переговорах по Украине в Джидде принимающая мероприятие Саудовская Аравия представила свой мирный план, пишет dpa cо ссылкой на источники среди дипломатов.

Эр-Рияд представил план вместе с рядом других стран. Частью плана является территориальная целостность Украины. Также он предполагает прекращение огня, начала переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе переговоров.

Вчера 17:13

Сообщения о мине рядом с пляжем в Севастополе оказались ложной тревогой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 16:02

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил удар по Чонгарскому мосту. По его словам, мост и поселок Чонгар обстреляли с применением ракет Storm Shadow.

«Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», — написал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по мосту «одно попадание», часть ракет сбили силы ПВО.

Вчера 15:42

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под обстрел попал мост через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

Силы ПВО сбили 9 из 12 выпущенных по нему ракет.

Пострадал мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.

Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Гениченск, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей города.

По словам Сальдо, важного военного значения мост не имеет. «Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным — они невелики и будут устранены быстро», — добавил он.

Вчера 15:21

По Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, нанесен ракетный удар, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Всего сообщают о трех-четырех прилетах. Объем повреждений пока неизвестен», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 15:17

После падения беспилотника в Подольском районе Московской области выбило стекла в нескольких домах, сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.

Он пообещал устранить все повреждения уже сегодня.

Вчера 15:01

В Севастополе в районе пляжа «Любимовка» менее чем в 100 метрах от берега обнаружили морскую мину, она дрейфует в сторону Северной бухты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории. Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 14:31

Украина на переговорах в саудовской Джидде не настаивала на реализации «формулы мира» Зеленского, которую российская сторона называла нежизнеспособной, пишет WSJ. По ее данным, на встрече Китай предложил обсудить красные линии Москвы


 

Вчера 13:24

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии, для участия в которой не стали приглашать Россию.

«Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, любые предложения о мире имеют шансы на успех при условии участия обеих сторон конфликта, учета исторического контекста и текущих реалий.

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — заключил Медведев.

Вчера 12:35

Минобороны России сообщило об ударах по авиабазам ВСУ в районах Староконстантинова в Хмельницкой области и Дубно в Ровненской области. В ведомстве заявили, что все назначенные цели были поражены.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация