Выделение Украине обещанных Евросоюзом €50 млрд может сорваться из-за финансового кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых в Европе, пишет FT. «Соглашение будет очень, очень трудным», — сказал FT высокопоставленный чиновник ЕС.

Как отмечает FT, неспособность ЕС одобрить долгосрочное финансирование Украины, включающее выделение €20 млрд для закупок оружия, «станет ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада».

Некоторые из опрошенных FT чиновников заявили, что переговоры ЕС по бюджету всегда были трудными, но компромисс все еще возможен. «Я думаю, что мрачность и мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличены. Мы не намерены допускать, чтобы Украина испытала суверенный дефолт», — заявил один из чиновников.