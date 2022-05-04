Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 70-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
$600 млрд — такая сумма нужна для восстановления украинской инфраструктуры и экономики после завершения военных действий, заявил Владимир Зеленский.
В рамках шестого пакета санкций Евросоюз зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов из России к концу года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Для нескольких стран будут сделаны послабления: например, Венгрии и Словакии дадут на отказ от российской нефти 20 месяцев, на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария.
Власти Австралии вводят санкции против 76 депутатов Государственной Думы и 34 членов правительств ДНР и ЛНР.
«Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины», — заявила глава МИД Австралии Марис Пэйн.
Отдельно санкции коснутся депутата Госдумы Олега Матвейчева, который был включен в список дезинформаторов и пропагандистов. «Будучи рупором президента Путина, он даже лицемерно выступал за выплату репараций за вред, причиненный западными санкциями и самой войной», — заявила Пэйн.
Матвейчев был членом избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. В 2020 году он стал финалистом конкурса «Лидеры России». В 2021 году он принял участие в выборах в Государственную Думу от партии «Единая Россия». Параллельно с работой депутата Матвейчев является автором YouTube-канала «Уши машут ослом».
После начала российской военной операции Венгрия планировала захват части территории Украины, заявил в эфире телемарафона «UAразом» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Посольство Венгрии отвергает подобные обвинения. «Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», — говорится в заявлении диппредставительства.
Путин поговорил с Лукашенко об «отдельных аспектах взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», сообщил Кремль, упомянув отдельно подготовку саммита членов ОДКБ. «Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении.
Вступлению Финляндии и Швеции в НАТО грозит помешать Хорватия — президент Зоран Миланович требует урегулировать вопрос с правами хорватов в Боснии и Герцеговине и увязывает поддержку присоединения новых членов к военному блоку с этим.
Вечерний брифинг Минобороны России:
- Ракетными ударами уничтожены принадлежащие ВСУ радиолокационные станции подсвета и наведения комплексов С-300, ракетный комплекс «Точка-У», ЗРК «Оса-АКМ», три установки «Град», четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и вооружения. Также удар был нанесен по РЛС контрбатарейной борьбы из США.
- Авиация ВКС России атаковала 39 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления. Целями для артиллерийских подразделений стали пункты управления, огневые позиции, склады с горючим, опорные пункты, позиции украинских войск и техники. Украина потеряла до 190 человек и 31 единицу вооружения, сообщили в Москве.
- Российские средства ПВО сбили беспилотник в Черниговской области. В Донбассе и в Харьковской области сбита украинская ракета «Точка-У», перехвачены девять снарядов «Смерча».
Макрон в разговоре с Путиным заявил о крайне тяжких последствиях российской спецоперации на Украине, говорится в сообщении Елисейского дворца. Президент Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и в Донбассе, призвал Россию продолжить эвакуацию из Мариуполя.
Он также заявил, что готов работать с международными организациями, чтобы снять «российскую блокаду с украинского продуктового экспорта через Черное море».
Президент Франции призвал Россию соответствовать обязанностям постоянного члена Совбеза ООН и остановить «разрушительную агрессию».
Макрон также сказал Путину, что готов работать над условиями для решения конфликта, которое привело бы к миру и уважало суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также призвал к прекращению огня.
Кремль — о разговоре Путина и Макрона:
- Путин проинформировал о ходе спецоперации на Украине, в том числе «об освобождении Мариуполя» и эвакуации гражданских с завода «Азовсталь».
- Президент России заявил, что страны-члены ЕСС игнорируют «военные преступления украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители». Запад может прекратить это, воздействовав на Киев и прекратив поставки ему оружия.
- Путин сказал, что Россия открыта к диалогу с Украиной.
- «С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры».
Украинские военные воспользовались режимом тишина на «Азовстали» в Мариуполе и вышли на огневые позиции, заявил сотрудник пресс-службы Минобороны Вадим Астафьев, передало «РИА Новости».
«Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории «Азовстали». Этим режимом воспользовались азовцы (батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен), воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — говорится в сообщении.
Путин подписал указ об ответных мерах на действия США и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Он предусматривает запрет органам власти, организациям и физическим лицам «совершать сделки (в том числе заключать внешнетрговые контракты) с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры».
Запрещается осуществлять «финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями» и вывозить из России продукцию или сырье в пользу попавших под российские санкции.
Перечень лиц, попавших под санкции, правительство должно утвердить в течение 10 дней.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ властей Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский будет по-прежнему рад принять Шольца в Киеве, подчеркнул Мельник. Но, по его словам, больше, чем символических визитов, Киев ждет, что правительство Германии одобрит предложение Бундестага о поставках тяжелых вооружений на Украину.
С начала российской спецоперации на Украине погибли 3153 мирных жителя, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Из этого числа 1115 — мужчины, 722 — женщины и более 200 детей. Пол еще 1090 взрослых не определен. Ранения получили 3316 человек, включая 324 женщин и более 300 детей.
Минобороны России неоднократно утверждало, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.
Новые данные Минобороны России о ходе операции на Украине:
- Россия нанесла удары ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы. Через этот центр осуществлялись поставки иностранного вооружения, заявили в Москве. Уничтожены ангары с «Байрактарами», ракетным вооружением и боеприпасами.
- За ночь ВКС нанесли ракетные удары по шести военным объектам Украины, среди них защищенный пункт управления и склад боеприпасов. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
- Ракетные войска атаковали командные пункты двух украинских бригад в Харьковской области. В Николаевской области уничтожена установка С-300.
- Артиллерия подавила 54 огневые позиции ВСУ, 38 опорных пунктов, 195 «районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники». В результате потери украинской стороны составили 230 человек и 52 единицы вооружения и военной техники.
- Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, сбили ракету «Точка-У» и два снаряда из РСЗО «Смерч».
Минобороны показало удар бомбардировщика Су-24М по позициям войск Украины. Удар был нанесен по замаскированным укрепленным украинским позициям. Су-24М летел на уровне деревьев на большой скорости, он сбросил бомбы и улетел, отстреливая тепловые ловушки, заявили в Минобороны.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Telegram, что, по его мнению, Владимиру Зеленскому «не нужен никакой мирный договор» и что «для него мир — это конец». «Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — заявил Медведев.
Он считает, что президент Украины продолжит просить деньги и оружие у Запада, «посылать наемных убийц российским журналистам», распространять фейки о российской спецоперации, «выступать небритым на камеру и нести ахинею».
«Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», — полагает Медведев.