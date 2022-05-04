Макрон в разговоре с Путиным заявил о крайне тяжких последствиях российской спецоперации на Украине, говорится в сообщении Елисейского дворца. Президент Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и в Донбассе, призвал Россию продолжить эвакуацию из Мариуполя.

Он также заявил, что готов работать с международными организациями, чтобы снять «российскую блокаду с украинского продуктового экспорта через Черное море».

Президент Франции призвал Россию соответствовать обязанностям постоянного члена Совбеза ООН и остановить «разрушительную агрессию».

Макрон также сказал Путину, что готов работать над условиями для решения конфликта, которое привело бы к миру и уважало суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также призвал к прекращению огня.