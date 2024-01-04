Хакерская атака на компьютерную систему компании «Киевстар», крупнейшего в Украине оператора мобильной связи, привела к «катастрофическим» разрушениям и уничтожила «почти всё», заявил в интервью Reuters глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк. По его словам, хакерам удалось уничтожить тысячи виртуальных серверов, а сама атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы.

Представитель украинской киберразведки заявил, что хакеры были в системе оператора, по крайней мере, с мая 2023 года. «Я не могу сейчас сказать, с какого времени они получили... полный доступ: вероятно, по крайней мере, с ноября», — сказал Витюк.