Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 678-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Минэнерго Украины сообщило, что в результате утреннего удара повреждены объекты «Кировоградоблэнерго» и «Укрэнерго». 1 человек погиб, 7 получили ранения.
ТСН сообщил о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге
Хакерская атака на компьютерную систему компании «Киевстар», крупнейшего в Украине оператора мобильной связи, привела к «катастрофическим» разрушениям и уничтожила «почти всё», заявил в интервью Reuters глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк. По его словам, хакерам удалось уничтожить тысячи виртуальных серверов, а сама атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы.
Представитель украинской киберразведки заявил, что хакеры были в системе оператора, по крайней мере, с мая 2023 года. «Я не могу сейчас сказать, с какого времени они получили... полный доступ: вероятно, по крайней мере, с ноября», — сказал Витюк.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в микрорайоне Белгорода Улитка обнаружены два боеприпаса. №Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены — частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам. В ПВР сейчас находится 13 человек — там организовано питание, чай, досуг. Возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны — они и полиция будут охранять имущество до возвращения жителей», — сообщил глава региона.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о продлении на день приостановки работы крупнейших торговых центров города
Владимир Путин упростил прием в россияне граждан Украины. Согласно указу президента, на льготные условия получения российского гражданства могут рассчитывать:
- лица без гражданства и граждане Украины, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года и не имеющие гражданства третьих стран;
- лица без гражданства и граждане Украины, законно проживающие на территории России, в том числе в качестве участника программы добровольного переселения из-за рубежа;
- иностранцы и лица без гражданства, которые сами (или их предки) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР;
- дети (в том числе усыновленные), родители и супруги всех вышеназванных лиц, независимо от их гражданства
66 раненых в результате обстрела Белгорода находятся в областных и московских лечебных учреждениях, 4 человека выписаны. «Самый маленький пациент — девочка, которая получила очень серьезное ранение, сейчас ее состояние здоровья позволило нам транспортировать ее в Москву», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
Закупочное агентство НАТО (NSPA) от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление до 1 тыс. ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Иностранцы, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в российской армии, и члены их семей смогут в упрощенном режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной электростанции, не допустили в реакторные залы первого, второго и шестого энергоблоков, заявили в МАГАТЭ.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила РБК, что ограничения — «в первую очередь обусловлены обеспечением безопасности самих работников МАГАТЭ с учетом возможных провокаций со стороны ВСУ».
Глава Кировоградской области Украины Андрей Райкович сообщил в telegram-канале о повреждении промышленного объекта во время ракетной атаки. По его словам, один человек получил ранения, один погиб.
Уроженка Мариуполя актриса Ирина Горбачева рассказала, что после решения остаться жить в Москве 95% ее друзей от нее отвернулись.
Профильный комитет Верховной рады начал обсуждать с руководством украинской армии скандальный законопроект о мобилизации, сообщил глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В обсуждении принимают участие главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.
ВСУ обстреливают город Токмак, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале.
Он также заявил, что в ночь на 4 января в результате обстрела Васильевки в Запорожской области получила повреждения подстанция, в городе возникли проблемы с электроснабжением.
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщает ТСН
В Харькове слышны взрывы, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, не приведя подробностей. За две минуты до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Белгороде в ближайшие дни не будут работать крупные торговые центры и кинотеатры.
«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома. Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное», — написал в telegram-канале мэр региональной столицы Валентин Демидов.
Минобороны сообщило, что около 22.30 ПВО сбила две ракеты «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде в 3 частных домах выбиты окна, в Белгородском районе в 3 домах повреждена кровля.
В селе Петропавловка, над которым произошел нештатный сход боеприпаса с самолета ВКС, восстановили подачу электричества, газа и тепла, сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов. По его словам, жителей разместили в пансионате и у родственников.
Снаряд, выпущенный украинскими силами, попал в административное здание промышленного предприятия в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Там выбиты окна, пострадавших нет.