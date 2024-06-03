На подлете к Белгороду вновь сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

«По предварительным данным от оперативных служб, в результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано. В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки», — написал Гладков в своем телеграм-канале.