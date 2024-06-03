Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 829-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта подверглись атаке с помощью беспилотников. В селе Петровка с БПЛА самолетного типа сброшено три взрывных устройства. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе. В результате взрыва в помещении повреждено остекление.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва будет пресекать любые угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.
«Режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», - цитирует Рябкова агентство ТАСС.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Суземским районом силы ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
Село Уманское, о занятии которого в выходные сообщило Министерство обороны, имеет стратегическое значение, считает глава ДНР Денис Пушилин. «В военном плане каждое село, каждый небольшой поселок имеет значение. Села, поселки, деревни, строились на возвышенностях. Соответственно они дают некую оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
В Белгородском районе дроны атаковали села Петровка и Веселая Лопань. Пострадавших нет.
Белгородский город Шебекино попал под обстрел, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Есть попадания по автомобильному мосту.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин, Манилу с необъявленным визитом. Он прибыл на острова поздним вечером 2 июня из Сингапура, где он участвовал в форуме «Диалог Шангри-Ла». У филиппинского президента Бонгбонга Маркоса запланирована двухсторонняя встреча с Зеленским.
Российские силы ПВО в ночь на 3 июня уничтожили один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны.
Этой ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность.
В Белгородской области сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотника, сообщило Минобороны.
Трамп станет «президентом-лузером», если в случае победы на выборах вынудит Украину сдаться, прекратив военную помощь, заявил Зеленский.
По его мнению, такой шаг пошатнет позиции США в мире, а президент будет выглядеть очень слабым.
В Шебекино мужчина пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадал один мирный житель — сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.
⠀
На подлете к Белгороду вновь сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
«По предварительным данным от оперативных служб, в результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано. В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
Здание школы в селе Муром в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выступил за разработку более дешевого оружия. Он назвал неправильной ситуации, когда беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн.
«Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения. Для этого нужны другие решения, помимо тех, которые у нас есть», — сказал он.
МЧС предложило закрепить право иностранцев пользоваться убежищами.
В ведомстве подготовили поправки к постановлению правительства от 1999 года, согласно которому «для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны...».
В МЧС заявили, что к термину «население» в данном случае возникают вопросы. В связи с этим предлагается уточнить, что в состав населения входят граждане России, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны.
Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам Украины.
В ведомстве заявили, что целями стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены арсеналы хранения западного вооружения.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
В Белгородской области после обстрела ВСУ без света остались шесть населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Электричество отключилось после обстрела села Графовка, там повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Без света остались Графовка, села Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка, а также поселок Прилесье.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.