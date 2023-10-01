Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 585-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти должен обеспечить предоставление поддержки Украине, сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о принятии проекта бюджета, в котором отсутствует помощь Киеву.
«Я ожидаю, что спикер сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент», — заявил Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может перестать помогать Киеву.
В белгородском Шебекино обстреляна территория рынка, трое человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Около 8:00 мск дрон был сбит в Крансодарском крае, спустя час — в Смоленской области, сообщило Минобороны.
Мирный житель получил ранение при атаке дрона в городе Трубчевск в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
После введения 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов китайские компании сократили поставки беспилотников и комплектующих на Украину, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.
По словам собеседников издания, компании из Китая, которые готовы продолжать поставки дронов на Украину, настаивают на использовании сложных торговых сетей. Некоторым покупателям приходится провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников. Многие собеседники NYT выразили опасения, что введенный Пекином экспортный контроль может усугубить ситуацию.
За первые полгода 2023-го китайские компании поставили на Украину беспилотников и комплектующих на сумму чуть более $200 тыс., пишет издание со ссылкой на торговые данные. По информации британского Королевского института объединенных служб, Украина теряет примерно 10 тыс. беспилотников в месяц.
Село Горожанка в Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Частично повреждены три жилых домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
На Украине повреждены 37 оборонных предприятий, Киев прорабатывает дополнительные предложения по их восстановлению, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, передает УНИАН.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом.
Турецкая компания Baykar планирует достроить завод по производству дронов на Украине за полтора года, сообщил ее генеральный директор Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, передает «Укринформ».
«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работали минимум 300 человек», — сказал гендиректор компании.
Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории России, заявила депутат бундестага от Свободной демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Berliner Morgenpost.
«Мы должны сейчас срочно поставить [крылатые ракеты] Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — сказала депутат в беседе с изданием (цитата по Spiegel).
Сокращение поставок вооружений Киеву с Запада отсрочит достижение мира, считает Штрак-Циммерман. «Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину», — отметила парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране флота морских дронов, а также запуска производства снарядов по стандартам НАТО.
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик», — говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, на этом направлении за сутки были ранены или убиты до 430 украински военнослужащих, среди потерь техники — четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Две атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ отражены на краснолиманском направлении. «Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — уточнили в ведомстве.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ и отразили две атаки на южно-донецком направлении. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 120 военнослужащих, два пикапа, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходную установку Crab.
Так называемая партия войны составляет в России порядка 10–15%, заявил в интервью РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Эти люди — большая сила, они несут «определенный внутриполитический риск», но этот риск «управляемый».
Окраину села Муром в Белгородской области обстреляли из артиллерии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается», — написал он в телеграм-канале.
Румыния стянула силы ПВО к границе с Украиной, пишет Reuters cо ссылкой на источники. Власти страны за последний месяц трижды сообщали о падении обломков дронов на территории страны.
Главное за ночь:
- Система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны также сообщали, что сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
- Брат мэра Киева Виталия Кличко экс-чемпион мира по боксу Владимир объяснил свой отказ от службы в ВСУ желанием жить за Украину, а не умирать страну. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
- Средства на помощь Украине следует исключить из законопроекта о временных расходах, чтобы обеспечить непрерывную работу правительства, предложил лидер республиканского большинства в палате представителей США Кевин Маккарти.
- В результате атаки со стороны Украины в поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз.
- В Винницкой области раздались взрывы, сообщает Суспільне. О взрыве, в частности, сообщили власти города Калиновки.
- США не откажутся от помощи Украине из-за риска эскалации между Вашингтоном и Москвой, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Кремль опубликовал поздравление Путина с «днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией».
«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — заявил президент.
«Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей», — продолжил Путин.
Денис Пушилин заявил, что за сегодняшний день российские подразделения увеличили «серую зону» на севере и северо-западе Марьинки, а также в районе Опытного и Веселого.
Национальное агентство противодействия коррупции Украины исключило несколько греческих компаний, а также венгерский банк ОТР из списка «спонсоров войны». Требование снять ограничения для банка было одним из условий Будапешта для снятия блокировки с очередного транша военной помощи Киеву.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении были нанесены удары по позициям 43-й механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Чернещина, Бойня, Подлиман, сорвана ротация в районе Стельмаховки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены две гаубицы «Мста-Б», орудие М777 и один минометный расчет в районах населенных пунктов Новомихайловка, Ивановка и Урочище Ревучее.