После введения 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов китайские компании сократили поставки беспилотников и комплектующих на Украину, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.

По словам собеседников издания, компании из Китая, которые готовы продолжать поставки дронов на Украину, настаивают на использовании сложных торговых сетей. Некоторым покупателям приходится провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников. Многие собеседники NYT выразили опасения, что введенный Пекином экспортный контроль может усугубить ситуацию.

За первые полгода 2023-го китайские компании поставили на Украину беспилотников и комплектующих на сумму чуть более $200 тыс., пишет издание со ссылкой на торговые данные. По информации британского Королевского института объединенных служб, Украина теряет примерно 10 тыс. беспилотников в месяц.