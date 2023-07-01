Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 493-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украине нужно «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он признал, что наступление ВСУ замедлилось и объяснил это плохой погодой и желанием сохранить жизни бойцов. По словам Зеленского, Киев получил много оружия, но «артиллерия опаздывала».
Группировка войск «Днепр» «окончательно зачистила» территорию на левом берегу у Антоновского моста, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, к 3:00 опорный пункт и гостиница, где засели украинские военные, были взяты. В операции участвовали бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады, уточнил врио главы региона.
Главное за ночь:
- Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним «амбициозной стратегией» по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу текущего года, сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с ходом визита чиновников.
- Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, названия которых рекомендуется изменить из-за «несоответствия лексическим нормам украинского языка» или отношения к «российской имперской политике». Перечень из 1,4 тыс. названий сократили, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле».
- Наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли на мероприятии Национального пресс-клуба.
- Глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на этой неделе связывался с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным после событий 23-24 июня и заверил Москву в непричастности к происходившему Вашингтона, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
Александр Лукашенко заявил, что пока ядерное оружие есть у Белоруссии, его не придется применять.
«Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат — делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие — это плохо, делайте наоборот», — отметил Александр Лукашенко.
«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал президент Белоруссии.
Запрет на грузоперевозки по территории России для фур недружественных стран продлили до 30 декабря 2023 года. Правительство также сократило перечень категорий товаров, на которые запрет не распространяется.
Лидеры стран Евросоюза поддержали налог на сверхприбыль с замороженных активов российского Центробанка, объем которых Еврокомиссия оценила в €200 млрд ($217 млрд), сообщает Bloomberg. Предполагается, что вырученные средства пойдут на восстановление Украины.
О разработке такого плана накануне написала The Guardian, по данным которой, ЕС сможет ежегодно получать не менее €3 млрд, чтобы передать их пострадавшей от военных действий Украине. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо позднее подтвердил эту оценку.
Bloomberg пишет, что введение налога обсуждалось на саммите ЕС в Брюсселе 29 июня; участники встречи высказались за «осторожное изучение» такой возможности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила после саммита, что ЕС представит предложения на эту тему.
Руководству Запорожской АЭС необходимо создавать запасы воды для охлаждения станции в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Несмотря на то, что в настоящее время на АЭС достаточно запасов воды на несколько месяцев, [руководству] станции необходимо действовать уже сейчас, чтобы обеспечить достаточное количество воды в долгосрочной перспективе. Они работают над решением этой проблемы, но это сложная задача, в чем мы еще раз убедились на прошлой неделе», — отметил Гросси.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что медленные темпы украинского наступления объясняются как плохой погодой, так и тем фактом, что у российской армии было много времени к нему подготовиться и создать оборонительные позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил силовикам усилить северное направление после докладов украинских силовиков о ситуации в Белоруссии. «Решением cтавки главкому [ВСУ Валерию] Залужному и командующему „Севера“ [Сергею] Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — сообщил о поручении Зеленский.
Офис генсека ООН призвал все стороны избегать каких-либо действий, который могут привести к повышению напряженности вокруг Запорожской АЭС. «Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции», - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram, что в городе проводили в последний путь старшего сержанта Евгения Селютина, который погиб при отражении украинской атаки на Ореховском направлении и старшину Игоря Мамея.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас «стало модно говорить про центры принятия решений». «Координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», - сказал он.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию «англосаксонского мира» на попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, после которой «некоторые деятели вещали о появившихся на фасаде России трещинах».
В связи с этим он вспомнил о захвате Капитолия в начале 2021 года. А сейчас, по словам Медведева, российские власти «с интересом наблюдают» за соперничеством за пост президента США и беспорядками во Франции.
«В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела», — заявил он.
В продолжении он процитировал Гоголя. «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Впрочем, если вспомнить еще одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего», — написал Медведев.
Информация Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что сотрудникам Запорожской АЭС приказано покинуть станцию до 5 июля, — это «очередная ложь и манипуляция фактами», заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По его словам, сотрудники «Росатома» уехали в командировку на несколько дней и речь идет о двух работниках.
В России с 1 октября повысят на 10,5% оклады военных контрактников и срочников Минобороны, служащих Росгвардии, МВД, ФСИН, сотрудников противопожарной службы, таможенников и начальствующего состава фельдъегерской связи, говорится в постановлении правительства.
Индексация окладов этих категорий граждан была заложена в бюджет в прошлом году. Она проходит в октябре ежегодно.
Варшава призвала НАТО разместить у нее ядерное оружие в ответ на поставки тактических зарядов в Белоруссию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, действия России являются основанием для включения его страны в программу ядерного обмена. Он признал, что окончательное решение будет зависеть от американских партнеров.
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца срок домашнего ареста для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, сообщает «Страна ua».
В МИД России в пятницу вызвали посла Колумбии Эктор Аренас Нейра. Ему было заявлено, что трое колумбийцев, которые пострадали при ударе по ресторану в Краматорске, находились в одном здании с командным составом 56-й мотопехотной бригады ВСУ. «Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий», - говорится в сообщении. Ранее портал Infobae передавал, что под удар попали бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 420 убитых. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Panzerhaubitze 2000, две САУ «Гвоздика», три артиллерийские системы М777, РСЗО «Град».