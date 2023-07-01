Александр Лукашенко заявил, что пока ядерное оружие есть у Белоруссии, его не придется применять.

«Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат — делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие — это плохо, делайте наоборот», — отметил Александр Лукашенко.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал президент Белоруссии.