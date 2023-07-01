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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 493-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:30

Украине нужно «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он признал, что наступление ВСУ замедлилось и объяснил это плохой погодой и желанием сохранить жизни бойцов. По словам Зеленского, Киев получил много оружия, но «артиллерия опаздывала».

09:25

Группировка войск «Днепр» «окончательно зачистила» территорию на левом берегу у Антоновского моста, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, к 3:00 опорный пункт и гостиница, где засели украинские военные, были взяты. В операции участвовали бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады, уточнил врио главы региона.
 

09:03

Главное за ночь:

  • Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в июне приезжал с необъявленным визитом в Киев, во время которого украинские власти поделились с ним «амбициозной стратегией» по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу текущего года, сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с ходом визита чиновников.
  • Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, названия которых рекомендуется изменить из-за «несоответствия лексическим нормам украинского языка» или отношения к «российской имперской политике». Перечень из 1,4 тыс. названий сократили, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле».
  • Наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли на мероприятии Национального пресс-клуба.
  • Глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на этой неделе связывался с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным после событий 23-24 июня и заверил Москву в непричастности к происходившему Вашингтона, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
Вчера 22:49

Александр Лукашенко заявил, что пока ядерное оружие есть у Белоруссии, его не придется применять.

«Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат — делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие — это плохо, делайте наоборот», — отметил Александр Лукашенко.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал президент Белоруссии.

Вчера 22:45

Запрет на грузоперевозки по территории России для фур недружественных стран продлили до 30 декабря 2023 года. Правительство также сократило перечень категорий товаров, на которые запрет не распространяется.

Вчера 22:26

Лидеры стран Евросоюза поддержали налог на сверхприбыль с замороженных активов российского Центробанка, объем которых Еврокомиссия оценила в €200 млрд ($217 млрд), сообщает Bloomberg. Предполагается, что вырученные средства пойдут на восстановление Украины.

О разработке такого плана накануне написала The Guardian, по данным которой, ЕС сможет ежегодно получать не менее €3 млрд, чтобы передать их пострадавшей от военных действий Украине. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо позднее подтвердил эту оценку.

Bloomberg пишет, что введение налога обсуждалось на саммите ЕС в Брюсселе 29 июня; участники встречи высказались за «осторожное изучение» такой возможности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила после саммита, что ЕС представит предложения на эту тему.

Вчера 22:24

Руководству Запорожской АЭС необходимо создавать запасы воды для охлаждения станции в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Несмотря на то, что в настоящее время на АЭС достаточно запасов воды на несколько месяцев, [руководству] станции необходимо действовать уже сейчас, чтобы обеспечить достаточное количество воды в долгосрочной перспективе. Они работают над решением этой проблемы, но это сложная задача, в чем мы еще раз убедились на прошлой неделе», — отметил Гросси.

Вчера 20:59

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что медленные темпы украинского наступления объясняются как плохой погодой, так и тем фактом, что у российской армии было много времени к нему подготовиться и создать оборонительные позиции.

Вчера 20:04

Президент Украины Владимир Зеленский поручил силовикам усилить северное направление после докладов украинских силовиков о ситуации в Белоруссии. «Решением cтавки главкому [ВСУ Валерию] Залужному и командующему „Севера“ [Сергею] Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — сообщил о поручении Зеленский.

Вчера 19:49

Офис генсека ООН призвал все стороны избегать каких-либо действий, который могут привести к повышению напряженности вокруг Запорожской АЭС. «Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции», - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Вчера 18:40

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram, что в городе проводили в последний путь старшего сержанта Евгения Селютина, который погиб при отражении украинской атаки на Ореховском направлении и старшину Игоря Мамея.

Вчера 18:18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас «стало модно говорить про центры принятия решений». «Координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», - сказал он.

Вчера 18:00

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию «англосаксонского мира» на попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, после которой «некоторые деятели вещали о появившихся на фасаде России трещинах».

В связи с этим он вспомнил о захвате Капитолия в начале 2021 года. А сейчас, по словам Медведева, российские власти «с интересом наблюдают» за соперничеством за пост президента США и беспорядками во Франции.

«В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела», — заявил он.

В продолжении он процитировал Гоголя. «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Впрочем, если вспомнить еще одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего», — написал Медведев.

Вчера 17:48

Информация Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что сотрудникам Запорожской АЭС приказано покинуть станцию до 5 июля, — это «очередная ложь и манипуляция фактами», заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, сотрудники «Росатома» уехали в командировку на несколько дней и речь идет о двух работниках. 

Вчера 17:41

В России с 1 октября повысят на 10,5% оклады военных контрактников и срочников Минобороны, служащих Росгвардии, МВД, ФСИН, сотрудников противопожарной службы, таможенников и начальствующего состава фельдъегерской связи, говорится в постановлении правительства. 

Индексация окладов этих категорий граждан была заложена в бюджет в прошлом году. Она проходит в октябре ежегодно.

Вчера 16:56

Варшава призвала НАТО разместить у нее ядерное оружие в ответ на поставки тактических зарядов в Белоруссию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, действия России являются основанием для включения его страны в программу ядерного обмена. Он признал, что окончательное решение будет зависеть от американских партнеров.

Вчера 16:25

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Вчера 15:14

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца срок домашнего ареста для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, сообщает «Страна ua».

Вчера 14:51

В МИД России в пятницу вызвали посла Колумбии Эктор Аренас Нейра. Ему было заявлено, что трое колумбийцев, которые пострадали при ударе по ресторану в Краматорске, находились в одном здании с командным составом 56-й мотопехотной бригады ВСУ. «Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий», - говорится в сообщении. Ранее портал Infobae передавал, что под удар попали бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений.

Вчера 14:45

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 420 убитых. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Panzerhaubitze 2000, две САУ «Гвоздика», три артиллерийские системы М777, РСЗО «Град».

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