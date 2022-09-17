Ургант опроверг отказ встать под гимн России перед спектаклем

Информация о том, что телеведущий Иван Ургант вместе с певицей Кристиной Орбакайте отказался встать перед спектаклем в Театре им. Евгения Вахтангова, когда зазвучал гимн России, не соответствует действительности. Об этом заявил сам Ургант в беседе с ТАСС.

«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. На спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома», — сказал Ургант.

О том, что Ургант и Орбакайте якобы отказались встать во время исполнения гимна на премьере одного из спектаклей, ранее сообщил «Царьград». По данным Telegram-канала, на который ссылался портал, руководство театра решило включить гимн, чтобы почтить память погибших в Донбассе российских военных. Автор поста опубликовал видео, в котором закадровый голос утверждал, что инцидент произошел «несколько дней назад», на премьере спектакля «Обещание на рассвете». Поступок артистов, по словам ведущего, возмутил актеров и зрителей и они потребовали от Урганта и Орбакайте покинуть зал.

На сайте театра указано, что премьера спектакля состоялась в марте 2021 года.

Орбакайте в своем Telegram-канале также опровергла информацию об инциденте.

«Это наглый и идиотский фэйк! <...> Сколько лживой фантазии! Очень не хочется мараться и вступать в полемику», — написала она.

В марте Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что Ургант уехал из России с женой и двумя дочерьми — предположительно, в Израиль. Сам артист позднее подтвердил отъезд, но пояснил, что уехал в отпуск. Весной он вернулся в Россию.

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Ургант выступил против спецоперации России на Украине. После этого телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на свой источник сообщила, что «Первый канал» закрыл передачу «Вечерний Ургант», которую артист вел. В пресс-службе канала объяснили РБК отсутствие программы «работой в информационном режиме». Последний выпуск передачи вышел 21 февраля.

Ургант перестал принимать участие и в других проектах, в которых ранее появлялся. В середине сентября стало известно, что он не снялся в новогодней комедии «Елки 9».