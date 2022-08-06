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Прилепин ответил на шутку Урганта про ГРАД приглашением съездить в Изюм

Телеведущий Иван Ургант к публикации, в которой он отреагировал на заседание группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), прикрепив к ней фотографию с книгой Захара Прилепина, ставшего одним из руководителей группы, с его автографом. Писатель в ответ посоветовал Урганту съездить в Изюм в Харьковской области Украины.

Прилепин заявил, что с 2014 года телеведущий не звал его на свою программу, которой уже нет.

«А все могло бы иначе быть. Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе еще одну книжку подарю. А ты подаришь улыбку и несколько своих фирменных каламбуров людям, которые их, быть может, оценят», — написал Прилепин в Telegram, отметив, что у людей в Изюме «отлично с чувством юмора», иначе они бы не выжили.

Город Изюм российские военные взяли под контроль спустя месяц после начала военной операции на Украине. Он находится на границе контролируемых Россией территорий, там создана военно-гражданская администрация. Пророссийские власти Харьковской области регулярно сообщают об обстреле Изюма со стороны Украины. Так, 15 июля они заявили о двоих погибших и одном раненом в результате обстрела «кассетными боеприпасами».

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Иван Ургант

Группа по расследованию антироссийских действий в сфере культуры и искусства была создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду». Ее цель — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры, а также меры для изменения сложившейся ситуации».

Один из участников группы, Алексей Волынец, заявил о необходимости создания «российский, советский маккартизм». Это явление в американской политике 30-х — 50-х годов, названное в честь сенатора Джозефа Маккарти, которое заключалось в зачистке идеологически «неблагонадежных» деятелей культуры, заподозренных в симпатии к коммунистам. Урганта группа назвала агентом иностранного влияния.

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Ургант в шутливой форме ответил на это, посоветовав группе сменить название на «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», «так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться», а также изъять из продажи все альбомы Пола Маккартни кроме «Back in USSR».

Телеведущий выступил против проведения военной операции на Украине, а в начале марта Telegram-канал Baza сообщил, что он покинул Россию с женой и двумя дочерьми. Позднее Ургант указал, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться обратно. Его программу не показывают в эфире «Первого канала» с 21 февраля, телеканал объяснял это тем, что временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

В Кремле после отъезда Урганта отказались считать уехавших из страны «врагами государства». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Урганта «большим патриотом» и допустил, что тот мог «испугаться и не понять действий российских властей».

Теги
Иван Ургант Захар Прилепин
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