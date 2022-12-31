Шадаев назвал сроки запуска в России производства базовых станций

Шадаев отметил, что в России есть все необходимое для открытия отечественных производств базовых станций в течении 3 лет. Ранее Минцифры сообщало, что у российских операторов связи достаточно оборудования для бесперебойной работы

Максут Шадаев (Фото: Сергей Пятаков / Pool / ТАСС)

Производство базовых станций для операторов связи в России планируется наладить в ближайшие три года, для этого есть все необходимые наработки и технологии. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, в настоящее время есть «определенный запас прочности» на сетях, а у операторов связи есть складские запасы. «Очень серьезные доумощнения были сделаны в ковидные годы, когда многие ушли в онлайн, а трафик сегодня не растет так интенсивно, как в прошлые годы. Ну и в течение трех лет мы должны, так или иначе, решить проблему собственного производства», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры также отметил, что многие российские RnD офисы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения. — РБК) крупных международных производителей телекоммуникационного оборудования практически полностью перешли к российским компаниям со всем своим опытом и наработками. «При этом мы задействовали все, что можем для развития спутникового интернета — есть несколько очень больших проектов. Есть и ряд крутых наработок и технологий по базовым станциям, чтобы все это быстро пошло в производство», — добавил министр.

В середине декабря агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что уход из России западных производителей телекоммуникационного оборудования, таких как Nokia и Ericsson, грозит «необратимыми последствиями» для мобильных сетей и приведет к ухудшению связи и интернета для россиян. По данным агентства, российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой, участившимися случаями сброса вызовов и более длительными отключениями связи.

Минцифры тогда исключило ухудшение качества связи для россиян и напомнило, что уход западных компаний заставил министерство скорректировать сроки перехода российских телекоммуникационных компаний на отечественное оборудование. «Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций. Операторы «большой четверки» уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций», — отметили тогда в пресс-службе.



Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, — более 100 млрд руб., поставки оборудования начнутся с 2025 года, уточнили в Минцифры.