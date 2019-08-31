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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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СМИ узнали об усилении анонимности в Telegram из-за протестов в Гонконге
Протестующие в Гонконге считают, что власти могут воспользоваться лазейкой в настройках Telegram и узнать их личности. По данным Reuters, Telegram уже готовит обновление, которое усилит возможности по сохранению анонимности
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, такое решение позволит протестующим в Гонконге скрыть свои личности как от местных властей, так и от органов КНР.

Сейчас в настройках Telegram есть возможность скрыть номер телефона, однако в правилах мессенджера есть примечание — если кто-нибудь сохранит номер в контактах, он будет виден и в самом Telegram, независимо от настроек приватности.

Демонстранты, использующие мессенджер для координации своих действий, выражали обеспокоенность тем, что власти могут взять общую базу номеров, добавить их в список контактов, а затем проверить, какие номера появятся в протестных чатах. Впоследствии они могут обратиться к оператору и раскрыть личность пользователя.

Источник Reuters утверждает, что команда Telegram зафиксировала, что власти Гонконга или КНР могли загрузить базу номеров для идентификации пользователей. Использовала ли полиция уже эту тактику для установления личности протестующих, неизвестно.

Технологии и медиа
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram

Протестные акции в Гонконге продолжаются с середины июня. Демонстранты выступают против закона об экстрадиции в Китай, на фоне митингов власти отложили рассмотрение документа.

РБК направил запрос Павлу Дурову.

12 июня Telegram сообщил, что его сервера подверглись DDoS-атаке, основатель мессенджера Павел Дуров говорил, что атака велась с китайских IP-адресов. Он отметил, что все атаки, масштаб которых указывает на участие государства (мощностью 200–400 Гбайт/с), совпадали по времени с протестными акциями в Гонконге.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Евгения Баленко
Теги: Telegram, Гонконг
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