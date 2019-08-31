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Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал в российском прокате ₽1 млрд
Фильм «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино за четыре недели проката собрал в России 1 млрд руб. Это единственная из выходивших с 2004 года картин американского режиссера, которая преодолела эту планку
Кадр из к/ф «Однажды в... Голливуде»

Российский бокс-офис «Однажды... в Голливуде» превысил 1 млрд руб. 31 августа, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Стартовал в прокате новый фильм Тарантино 8 августа, за первый уик-энд сборы в России составили 467,1 млн руб.

Таким образом, «Однажды... в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом стал самым успешным фильмов Тарантино в России. С 2004 года (когда статистика отечественного бокс-офиса стала вестись на постоянной основе) ни один другой фильм режиссера, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.

Сборы «Омерзительной восьмерки», вышедшей в прокат в 2016 году, в России составили, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 400,8 млн руб., «Джанго освобожденного» (2013 год) — 484,3 млн руб., «Бесславных ублюдков» (2009 год) — 192,1 млн руб., «Города грехов» (2005 год; Тарантино был одним из режиссеров) — 59,4 млн руб., «Убить Билла: фильм второй» (2004 год) — 88,8 млн руб.

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Эти данные не учитывают инфляцию. Например, 192,1 млн руб., собранных «Бесславными ублюдками» десять лет назад, в ценах 2019 года равняются уже 356 млн руб. (согласно расчетам РБК на основе данных МВФ о среднегодовой инфляции в России в 2009–2019 годах).

Но об успехе последнего фильма Тарантино свидетельствует и количество зрителей. «Однажды... в Голливуде» уже посмотрели в кино более 3 млн россиян, тогда как «Джанго освобожденный», по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», заинтересовал почти 2 млн зрителей, «Омерзительная восьмерка» — 1,4 млн, «Бесславные ублюдки» — 1 млн.

Что важно знать про новый фильм Тарантино

  • «Однажды… в Голливуде». Действие фильма, как следует из его названия, разворачивается в Голливуде. Время — лето 1969 года, закат «золотого века» киноиндустрии, когда складывалась существующая до сих пор система производства фильмов.
  • Главные герои — актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Сюжет фильма во многом пересекается с реальной историей убийства актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби).
  • Ди Каприо и Питт уже снимались у Тарантино. В частности, Ди Каприо в 2012 году исполнил роль жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди в «Джанго освобожденном», Питт в 2009-м сыграл лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу Апач, который в фильме «Бесславные ублюдки» вел партизанскую войну с нацистами на оккупированной территории Франции.
  • Это первый фильм Тарантино, продюсированием которого занималась Sony Pictures. Все предыдущие картины режиссера выпускали Miramax и The Weinstein Company, принадлежавшие Харви Вайнштейну. После того как десятки актрис, включая Уму Турман (играла в самых известных фильмах Тарантино «Криминальное чтиво» и «Убить Билла»), заявили о домогательствах, Тарантино передал права на «Однажды... в Голливуде» Sony Pictures.
  • Мировая премьера картины состоялась 21 мая этого года на Каннском фестивале. После показа зрители стоя аплодировали фильму в течение шести минут.
  • В США фильм, по данным Box Office Mojo на 24 августа, уже собрал свыше $118 млн, в других странах — $65 млн. Рейтинг «Однажды... в Голливуде» на сервисе IMDB — 8,2 балла из десяти возможных.

Тарантино лично присутствовал на российской премьере фильма. Режиссер прилетел в Москву 7 августа, министр культуры Владимир Мединский провел ему экскурсию по Кремлю и подарил издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году.

Российский прокат «Однажды… в Голливуде» оказался феноменальным, констатирует главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров. На рынках за пределами США новый фильм Тарантино демонстрирует самые большие сборы. Хотя картина пока не вышла в Италии и Японии, Россия, вероятнее всего, так и останется на первом месте среди зарубежных для фильма рынков.

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Такую необычную для фильмов Тарантино популярность в России Лавров объясняет качественной рекламной кампанией прокатчика: «Sony Pictures всегда старается привезти на премьеру или актеров, или звезд картины, одним из условий работы с Тарантино был как раз его тур по зарубежным странам». Именно приезд режиссера в Москву определил успешность российского проката, считает Лавров.

Прокатчик намеренно сделал акцент на зарубежные рынки, отмечает эксперт. По его словам, в Америке мало кто будет платить за просмотр долгой картины («Однажды… в Голливуде» длится 2 часа 40 минут). К тому же с историей убийства Шэрон Тейт и настроениями конца 1960-х в Голливуде даже в Америке мало кто знаком, поэтому картина слабо привлекает аудиторию. Чтобы «отбить» вложенные $100 млн в производство и еще $150 млн в рекламу, студия должна работать с зарубежными рынками, объясняет Лавров.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Квентин Тарантино, кинопрокат, Sony Pictures
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