Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал в российском прокате ₽1 млрд

Фильм «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино за четыре недели проката собрал в России 1 млрд руб. Это единственная из выходивших с 2004 года картин американского режиссера, которая преодолела эту планку

Кадр из к/ф «Однажды в... Голливуде»

Российский бокс-офис «Однажды... в Голливуде» превысил 1 млрд руб. 31 августа, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Стартовал в прокате новый фильм Тарантино 8 августа, за первый уик-энд сборы в России составили 467,1 млн руб.

Таким образом, «Однажды... в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом стал самым успешным фильмов Тарантино в России. С 2004 года (когда статистика отечественного бокс-офиса стала вестись на постоянной основе) ни один другой фильм режиссера, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.

Сборы «Омерзительной восьмерки», вышедшей в прокат в 2016 году, в России составили, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 400,8 млн руб., «Джанго освобожденного» (2013 год) — 484,3 млн руб., «Бесславных ублюдков» (2009 год) — 192,1 млн руб., «Города грехов» (2005 год; Тарантино был одним из режиссеров) — 59,4 млн руб., «Убить Билла: фильм второй» (2004 год) — 88,8 млн руб.

Эти данные не учитывают инфляцию. Например, 192,1 млн руб., собранных «Бесславными ублюдками» десять лет назад, в ценах 2019 года равняются уже 356 млн руб. (согласно расчетам РБК на основе данных МВФ о среднегодовой инфляции в России в 2009–2019 годах).