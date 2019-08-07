Тарантино назвал любимый советский фильм

Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает «РИА Новости».

«Я маленьким много раз смотрел фильм «Человек-амфибия», обожал его», — заявил режиссер. Как отметил Тарантино, он не знал, что этот фильм — русский.

В Москву режиссер приехал, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде», который выйдет в российский прокат 8 августа. Действие фильма происходит в 1969 году в Лос Анджелесе. По сюжету бывшая звезда телешоу Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются пробиться в кинобизнес. В фильме снимались Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.

В ходе пресс-конференции Тарантино рассказал, что эта лента — предпоследняя, в дальнейшем он планирует снять еще только один фильм. «Я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов», — сказал он и добавил, что пока не знает, что будет в его последней картине. Ранее Тарантино говорил, что намерен уйти, сняв десять фильмов.