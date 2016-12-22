WSJ узнала о попытках армии Мьянмы найти «убежище» во «ВКонтакте»

После того как Facebook заблокировал страницу главнокомандующего армии Мьянмы, он создал страницу во «ВКонтакте», утверждает WSJ. У страницы уже тысячи подписчиков

Мин Аунг Хлайн (Фото: U Aung / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аунг Хлайн, который в докладе ООН обвинен в геноциде в отношении мусульманского населения рохинджа, создал страницу в российской социальной сети «ВКонтакте» после того, как его страница была заблокирована администрацией сети Facebook. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal.

Страница озаглавлена как Commander-in-Chief of the Defense Services. Принадлежность страницы главнокомандующему армией Мьянмы изданию подтвердили военные источники. За несколько дней у страницы появились тысячи подписчиков. «Есть признаки того, что армия Мьянмы начинает привлекать новых пользователей через VK», — пишет издание.

Первая запись на странице главнокомандующего появилась 28 августа в 17:32 по местному времени. Сообщение тут же собрало комментарии на бирманском языке, замечает издание. К вечеру вторника у страницы уже было 9 тыс. подписчиков.

Помимо этого, как пишет издание, свою страницу во «ВКонтакте» завел и военный телеканал Myawady, страница которого в Facebook также оказалась заблокированной.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Мьянме», — приводит издание комментарий представителя «ВКонтакте». «Мы специально наняли модераторов, говорящих на бирманском языке, для мониторинга публикаций в сообществах и на страницах пользователей. Публикации с призывами к насилию будут удалены нашей командой модераторов, а пользователи, которые их размещают, будут заблокированы», — пообещали в соцсети.

На момент публикации страница, о которой рассказывалось в статье WSJ, была доступна для просмотра. В подписчиках у нее значились более 16 тыс. человек.

27 августа Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц. Это произошло после публикации доклада ООН, в котором Вооруженные силы Мьянмы обвиняются в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа.