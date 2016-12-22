ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,06 67,33 EUR Нал. 80,51 78,67 USD Бирж. 68,24 +0,30 EUR Бирж. 79,63 +0,04 USD ЦБ. 68,08 -0,06 EUR ЦБ. 79,68 +0,12 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7003,30 -0,90 IMOEX 2330,92 -0,75% RTSI 1075,55 -0,87% Brent 77,44 +1,22% DJIA 25986,92 -0,53% Nasdaq 8088,36 -0,26%
WSJ узнала о попытках армии Мьянмы найти «убежище» во «ВКонтакте»
Лента новостей
Между онлайном и офлайном: как сделать скучный бизнес хипстерским 08:09, Мнение На юга: как «черноморский Airbnb» зарабатывает на туристах ₽100 млн в год 08:09, Свое дело «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 08:07, РБК и Schneider Electric Правительству предложили изменить ГОСТ на пиво 08:00, Бизнес МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве 07:38, Общество Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний 07:24, Политика Стоивший 1,5 трлн руб. нацпроект «Экология» подорожал в четыре раза 07:01, Бизнес Счетная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки из-за хранения книг 07:01, Общество Трамп заявил о недопустимости цензуры в Twitter и Facebook 06:55, Политика WSJ узнала о попытках армии Мьянмы найти «убежище» во «ВКонтакте» 06:44, Технологии и медиа В Минобороны рассказали детали учений в Средиземном море 06:22, Политика В Магадане возбудили дело из-за недостроенных очистных сооружений 05:56, Общество Индия рассказала о «катастрофической нехватке» дипломатов 05:35, Политика Пентагон заказал у Boeing четыре дрона для дозаправки военных самолетов 05:33, Бизнес ВЦИОМ назвал средние траты россиян на подготовку детей к школе 04:57, Общество Россия призвала США не оправдывать «бесчинства» Украины на Азовском море 04:35, Политика ЦБ опубликовал проект указа о «новом черном списке клиентов» 04:26, Финансы Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 04:06, РБК и Microsoft Минобороны за неделю выявило 22 самолета-разведчика у границ России 04:05, Политика Небольшой самолет разбился рядом с базой ВВС США во Флориде 03:45, Общество Трамп пообещал не увольнять генпрокурора США до выборов в ноябре 03:22, Политика В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине 02:46, Политика В Twitter решили ужесточить правила размещения политической рекламы в США 02:40, Технологии и медиа Генконсул России обвинил США в «фактическом» прекращении выдачи виз 02:06, Политика Россия передала ОЗХО данные о возможной провокации с химоружием в Сирии 01:36, Политика Песков не исключил трех встреч Путина и Трампа до конца года 01:17, Политика Россия заблокировала в Совбезе ООН доклад по санкциям против КНДР 01:09, Политика Трамп назвал «недостаточно хорошим» предложение ЕС о пошлинах 00:46, Политика
WSJ узнала о попытках армии Мьянмы найти «убежище» во «ВКонтакте»
Технологии и медиа, 06:44
0
WSJ узнала о попытках армии Мьянмы найти «убежище» во «ВКонтакте»
После того как Facebook заблокировал страницу главнокомандующего армии Мьянмы, он создал страницу во «ВКонтакте», утверждает WSJ. У страницы уже тысячи подписчиков
Мин Аунг Хлайн (Фото: U Aung / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аунг Хлайн, который в докладе ООН обвинен в геноциде в отношении мусульманского населения рохинджа, создал страницу в российской социальной сети «ВКонтакте» после того, как его страница была заблокирована администрацией сети Facebook. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal.

Страница озаглавлена как Commander-in-Chief of the Defense Services. Принадлежность страницы главнокомандующему армией Мьянмы изданию подтвердили военные источники. За несколько дней у страницы появились тысячи подписчиков. «Есть признаки того, что армия Мьянмы начинает привлекать новых пользователей через VK», — пишет издание.

В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа
Политика

Первая запись на странице главнокомандующего появилась 28 августа в 17:32 по местному времени. Сообщение тут же собрало комментарии на бирманском языке, замечает издание. К вечеру вторника у страницы уже было 9 тыс. подписчиков.

Помимо этого, как пишет издание, свою страницу во «ВКонтакте» завел и военный телеканал Myawady, страница которого в Facebook также оказалась заблокированной.

В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа
Политика

«Мы внимательно следим за ситуацией в Мьянме», — приводит издание комментарий представителя «ВКонтакте». «Мы специально наняли модераторов, говорящих на бирманском языке, для мониторинга публикаций в сообществах и на страницах пользователей. Публикации с призывами к насилию будут удалены нашей командой модераторов, а пользователи, которые их размещают, будут заблокированы», — пообещали в соцсети.

На момент публикации страница, о которой рассказывалось в статье WSJ, была доступна для просмотра. В подписчиках у нее значились более 16 тыс. человек.

27 августа Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц. Это произошло после публикации доклада ООН, в котором Вооруженные силы Мьянмы обвиняются в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа.

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
Счетная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки из-за хранения книг Общество
Материалы по теме
Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц Политика
В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter