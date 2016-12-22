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Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц
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Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц
Политика, 13:07
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Facebook заблокировал десятки связанных с военными Мьянмы страниц
После публикации доклада ООН, в котором военные Мьянмы были обвинены в геноциде, Facebook решил заблокировать десятки аккаунтов и страниц, продвигавших их сообщения. Доступа в Facebook лишился также главнокомандующий армии Мьянмы
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Администрация социальной сети Facebook объявила, что заблокировала десятки страниц, которые связаны с военными властями Мьямы. Сообщение об этом опубликовано в блоге компании.

В Facebook отметили, что блокировки аккаунтов и страниц предприняты после публикации доклада ООН, в котором Вооруженные силы Мьянмы обвиняются в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа.

В Facebook сообщили, что заблокировали 18 учетных записей, одну учетную запись в Instagram и 52 страницы, подписчиками которых были 12 млн человек. ​При этом администрация сети отметила, что вся информация, которая содержалась на этих страницах, сохранена для дальнейшего расследования.

«Мы обязуемся сотрудничать с соответствующими органами и предоставлять им информацию в ходе расследования этих злодеяний в соответствии с действующим законодательством и нашими условиями обслуживания», — говорится в сообщении.

В Facebook заявили об удалении сотен «ложных» страниц из Ирана и России
Политика

Доступ в Facеbook запрещен также 20 лицам и организациям Мьянмы, перечисленным в докладе ООН, в том числе права пользования соцсетями Facebook лишились главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аунг Хлайн и военный телеканал Myawady. Не все они имели свои страницы на Facebook, соцсеть отчиталась о блокировке шести учетных записей и шести страниц. «Мы хотим помешать им использовать наши услуги для дальнейшего разжигания межнациональной и межрелигиозной напряженности», — отметили в соцсети.

Кроме того, удалены 46 страниц и 12 аккаунтов, которые, по мнению администрации соцсети, участвовали в «скоординированном недостоверном» поведении. В сообщении говорится, что эти аккаунты и страницы, на первый взгляд независимые друг от друга, на самом деле тайно продвигали сообщения военных Мьянмы. «Этот тип поведения запрещен на Facebook», — напомнила администрация соцсети.

Компания также продемонстрировала несколько примеров сообщений, которые она решила блокировать.

Раннее, 22 августа,​ Facebook заявил об удалении сотен страниц, аккаунтов и групп, открытых в Иране и России, за «неаутентичное» поведение. При этом компания пояснила, что российские и иранские кампании были отдельными, между ними не было выявлено связи, но действовали они, применяя схожую тактику.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Мьянма , рохинджа , геноцид
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