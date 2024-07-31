Рынок наружной рекламы вырос на 43%

Расходы рекламодателей на билборды по итогам полугодия достигли 32,1 млрд руб.. Активнее всего в этом сегменте продвигаются интернет-компании и банки, а почти половину поверхностей удерживает группа Russ

Фото: Александр Алпаткин / РИА Новости

Рынок наружной рекламы в России по итогам первой половины 2024 года вырос на 43% относительно аналогичного периода 2023-его и достиг 32,1 млрд руб. Это следует из данных компании Admetrix (принадлежит Mediascope), которые есть у РБК.

Как считали Данные мониторинга индустриального измерителя рынка наружной рекламы Admetrix собраны и обработаны методом визуальных инспекций рекламных конструкций стандартных форматов. Отчет не включает сегменты транзитной и indoor-рекламы, то есть рекламы на транспорте, в метро, в бизнес-центрах, на медиафасадах и т.д. Мониторинг проводится в 50 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Воронеж.

Опережающую общие темпы роста динамику демонстрирует digital-сегмент. С 12,1 млрд руб. по итогам января-июня 2023 года он вырос до 20,7 млрд руб. за аналогичный период 2024-ого, прибавив 72%. Доля цифровой наружной рекламы выросла с 54% до 65%. Еще по итогам первого полугодия 2019 года она составляла лишь 24%. Admetrix также фиксирует замену статичных рекламных конструкций на цифровые: количество рекламных поверхностей выросло со 147 тыс. штук до 165 тыс. штук, при этом количество непосредственно конструкций осталось на прежнем уровне — 42 тыс. штук.

Активнее всего в сегменте наружной рекламы продвигаются компании, работающие в сфере интернет-ресурсов и услуг. На них приходится 19,8% всех бюджетов. На втором месте — категория «Недвижимость и строительство» (19,1%). Замыкают тройку лидеров «Финансовые услуги, банки» — 12,1%. Далее с заметным отрывом следуют «Туризм, развлечения» (7,8%) и «Оптово-розничная торговля» (7,2%). Лидерами по доле затрат на наружную рекламу являются «Сбер» (8%), «Яндекс» (4,5%), Ozon (3,7%), «Т-банк» (2,4%) и ВТБ (2,3%).

Крупнейшим оператором наружной рекламы, по версии Admetrix, по итогам полугодия стала группа Russ, на долю которой приходится 44,7% поверхностей. Со значительным отрывом второе место в общем рейтинге участников рынка занимает оператор «Рим Mediagroup», управляющий 8,1% поверхностей. Замыкает тройку лидеров «Дизайнмастер» (3,9%). При этом 62% рекламных поверхностей приходится на топ-5 продавцов наружной рекламы.

РБК направил запросы представителям «Рим Mediagroup» и «Дизайнмастер». В пресс-службе Russ подтвердили, что по их данным сегмент наружной рекламы продемонстрировал рост в первом полугодии 2024 года, но отметили, что показатели Russ выросли «существенно быстрее рынка благодаря активной цифровизации рекламного инвентаря, запуску новых продуктов и расширению канала транзитной рекламы». По прогнозам компании, темпы роста сохранятся до конца года.