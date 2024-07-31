Часть финала сезона «Дома Дракона» выложили в соцсетях до премьеры

В соцсетях распространяют сцены из финального эпизода второго сезона «Дома дракона», автор утечки неизвестен, «слили» около 30 минут видео, в том числе концовку

Премьера второго сезона сериала "Дом Дракона" в Лондоне (Фото: Tolga Akmen / ТАСС)

Неизвестные выложили в TikTok отрывки из финального эпизода второго сезона сериала HBO «Дом дракона» за пять дней до релиза, пишет Variety.

Распространивший утечку аккаунт опубликовал 14 отрывков общей продолжительностью почти 30 минут. Ролики набрали в TikTok от 50 тыс. до 100 тыс. просмотров, спустя три часа аккаунт был заблокирован, но видео стали распространять в X (бывший Twitter) и на Reddit. Среди слитых роликов, как утверждают распространяющие их пользователи, есть сцены финала серии.

Как отмечает Variety, похожая утечка произошла и с финалом первого сезона «Дома дракона», который «слили» в Сеть за два дня до премьеры в эфире. Тогда в HBO заявляли, что это произошло по вине одного из партнеров сервиса по дистрибуции в Европе, Африке или на Ближнем Востоке.

Журналистам серию до выхода не присылали, пишет Variety. Премьера на cтриминг-сервисе Max состоится 4 августа. В России сериал выходит в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», но эпизоды появляются с недельной задержкой.

События «Дома дракона» разворачиваются за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен, одной из главных героинь «Игры престолов», сериальной адаптации фэнтезийного цикла «Песни льда и пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. В центре сюжета — противостояние внутри дома Таргариенов.