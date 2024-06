Новый сезон «Дома Дракона» появился на «Амедиатеке» с задержкой в неделю

Второй сезон «Дома Дракона» появился в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с недельным отставанием от мировой премьеры. Ранее сервис позиционировал себя как официальный партнер HBO в России и получал новинки даже после ухода компании

Кадр из сериала «Дома дракона» (Фото: HBO)

В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» появился первый эпизод второго сезона сериала «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов» производства американской компании HBO, обнаружил РБК.

Первая серия стала доступна через неделю после официального мирового релиза. Второй эпизод, премьера которого состоялась в ночь на 24 июня, на сервисе пока отсутствует. При этом первый сезон выходил на «Амедиатеке» одновременно со всем миром. В пресс-службе онлайн-кинотеатра отказались от комментариев и анонсов дальнейших серий.

HBO — американская компания, объединяющая сеть одноименных телеканалов и стриминговый сервис Max. Ее владелец — Warner Bros. Discovery в 2022 году после начала спецоперации объявил о приостановке деятельности в России и прекращении выпуска кинопремьер. Глава компании Джейсон Килар тогда утверждал, что ограничение включает в себя «прекращение вещания каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов».

Тем не менее некоторые сериалы HBO продолжали выходить на «Амедиатеке» и после этого заявления. В основном это были продолжения ранее запущенных франшиз. Помимо приквела «Игры Престолов», «Амедиатека» показывала, например, продолжение «Эйфории» и «Мира Дикого Запада», а также сиквел «Секса в большом городе» под названием «И просто так». Источник РБК на медиарынке тогда связывал это со спецификой контракта между HBO и «Амедиатекой», по которому российская платформа сохранила права на получение ранее стартовавших сериалов. Новые тайтлы, например, сериал «Одни из нас» по популярной видеоигре Last of Us, вышедший в 2023 году, в онлайн-кинотеатре отсутствует.

Расширенный контракт с HBO тогда еще «Амедиа ТВ» заключила в 2017 году, получив эксклюзивные права почти на весь контент американской телесети в России и право работать под брендом Home of HBO. Соглашение было обновлено в 2021 году. В результате «Амедиатека» стала единственным на российском рынке онлайн-кинотеатром, в котором представлен весь сериальный каталог WarnerMedia от HBO Max, а также контент из библиотеки WarnerMedia. Однако по совместной с «Амедиатекой» подписке каталог доступен, например, на «Кинопоиске». О расторжении контракта с HBO не сообщалось.

ООО «А Сериал» — юрлицо «Амедиатеки» — на 100% принадлежит ООО «АМ ТВ», основным владельцем которого выступает ООО «КС Капитал» гражданки России Ксении Сокольской. Сокольскую в СМИ представляли как доверенное лицо британского и американского бизнесмена, главы Access Industries Леонарда Блаватника. Как следует из пояснений к бухгалтерской отчетности ООО «А Сериал» за 2023 год, до 2 мая 2023 года Блаватник входил в совет директоров общества вместе с тремя топ-менеджерами Access Industries. Однако с этой даты совет директоров был «исключен».

Сериал «Дом Дракона» описывает события, происходящие за 172 года до «Игры Престолов». В центре сюжета — гражданская война в правящем вымышленным континентом Вестерос доме Таргариенов. Первый эпизод первого сезона «Дома Дракона» посмотрели почти 10 млн зрителей (учтены непосредственно канал HBO и стриминг Max, в некоторых странах права на проект принадлежат другим каналам и сервисам). Второй сезон стартовал заметно хуже и в первые сутки собрал у экранов только 7,8 млн американцев. Сериал уже продлен на третий сезон, всего авторы планируют как минимум четыре.