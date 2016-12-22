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Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска
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Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска
Технологии и медиа, 13:20
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Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска
На прошлой неделе администраторы Twitter начали кампанию по блокировке неподтвержденных аккаунтов основателя SpaceX и Tesla. Теперь лишиться доступа к своей учетной записи можно за упоминание Маска в твите
Фото: Susana Vera / Reuters

Сеть микроблогов Twitter автоматически блокирует аккаунты, которые упоминают в своих сообщениях основателя частной космической компании SpaceX Илона Маска. Внимание на это обратили пользователи социальной сети.

Два корреспондента РБК убедились в том, что администраторы Twitter действительно блокируют аккаунты после сообщений с упоминанием Илона Маска. После публикации твита в обоих случаях на экране появилось сообщение: «Мы обнаружили, что от имени вашей учетной записи выполнялись необычные действия, нарушающие Правила Твиттера».

Для того чтобы вернуть доступ к учетной записи, соцсеть предлагает пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердить свой номер телефона.

РБК направил запросы в пресс-службы Twitter и Tesla.

Twitter стал блокировать поддельные аккаунты под именем Илона Маска
Технологии и медиа

В минувшую среду стало известно, что Twitter начал блокировать все неподтвержденные аккаунты с именем Илона Макса. Представитель сервиса микроблогов пояснил, что мера является частью борьбы со спамом и вредоносной активностью.

Twitter начал блокировать по миллиону аккаунтов в день
Общество

Еще в июне администраторы социальной сети объявили о том, что сервис планирует сделать обязательным подтверждение всех аккаунтов через электронную почту и номера мобильных телефонов. На такие меры Twitter идет для того, чтобы избавиться от ботов и «троллей». В начале июля компания стала блокировать более чем по 1 млн страниц в день.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Маргарита Девяткина, Илья Немченко.
Теги: Twitter , Илон Маск , блокировка страницы
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