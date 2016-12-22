Twitter стал блокировать поддельные аккаунты под именем Илона Маска

Сеть микроблогов Twitter начала блокировать все неподтвержденные аккаунты с именем «Илон Маск». Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление представителя Twitter.

Отмечается, что если неверифицированный аккаунт имеет такое же имя, как у профиля главы Space X и Tesla Илона Маска, и не привязан к номеру телефона, то он будет автоматически блокироваться. Для восстановления доступа необходимо ввести капчу и телефонный номер. Представитель сервиса отметил, что мера является частью борьбы со спамом и вредоносной активностью.

В июне руководитель отдела по безопасности Twitter Йоель Рот сообщил, что сервис сделает обязательным подтверждение аккаунтов через электронную почту и телефонные номера, чтобы избавится от ботов и «троллей». В начале июля газета The Washington Post сообщила, что Twitter начал блокировать более 1 млн страниц в день.