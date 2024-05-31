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Глава ФРИИ рассказал о сломанной модели на венчурном рынке

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Эксклюзивы РБК
Российский венчурный рынок до сих пор не оправился после резкого падения в 2022 году, заявил глава ФРИИ в интервью РБК. Об объяснил это сломавшейся моделью: компании не хотят покупать стартапы, а те — продаваться
Кирилл Варламов
Кирилл Варламов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

После резкого падения в начале 2022 года венчурный рынок в России до сих пор не восстановился, рассказал в интервью РБК глава Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

«Сломалась венчурная модель как таковая. Компании перестали покупать стартапы, у них другая повестка — сохранить бизнес. Из-за политических и экономических рисков оценки стартапов резко упали; соответственно, их владельцы не хотят продавать бизнес. Если никто не хочет ни продавать, ни покупать, то инвестировать в стартапы в этой модели бессмысленно — никто не ждет, что стоимость стартапа будет расти», — говорит он.

Глава ФРИИ — РБК: «На венчурном рынке колоссальная нехватка денег»
Технологии и медиа
Кирилл&nbsp;Варламов

Существуют какие-то исключения, если на стартап есть понятный покупатель, например крупная корпорация, под которую он целевым образом выращивается, или если есть понимание, что компанию можно будет продать на глобальном рынке, сообщил Варламов, оговорившись, что «это очень частные истории».

По словам Варламова, за последние два года венчурный рынок упал в десять раз. Сейчас рынок «шевелится», но цифры не дотягивают до уровня 2021 года, когда наблюдались пики по объему инвестиций и количеству сделок.

Из-за сложившейся ситуации начала развиваться дивидендная модель, когда инвесторы вкладываются только в те стартапы, которые принесут дивидендный доход и за счет этого обеспечат возврат инвестиций. Но, по словам Варламова, стартапов, которые зарабатывают и могут платить дивиденды, не так много. Кроме того, инвесторы хотят вернуть свои вложения за определенный срок, желательно сопоставимый с тем, что был раньше на венчурном рынке. «Но в дивидендной модели крайне сложно вернуть капитал с хорошей доходностью за такой срок. Компания должна мгновенно вырасти и сразу же начать платить большие дивиденды, которые не только окупят инвестиции, но еще и принесут ощутимый доход, покрывая в том числе потенциальные убытки от других стартапов», — рассуждает глава ФРИИ.

Сам ФРИИ тоже начал инвестировать в дивидендные компании. Сейчас в его портфеле около 270 компаний и, по словам Варламова, все приносят какую-то прибыль, но существенные дивиденды платят лишь около 20. Поскольку фонд является evergreen («вечнозеленый»), то есть регулярно вливает капитал в поддержку развития портфельных компаний, у него нет задачи за пять лет вернуть капитал, срок возврата может быть более длинным, пояснил его глава.

Еще одна фундаментальная проблема на российском венчурном рынке, по мнению Варламова, — «колоссальная нехватка денег, инвестиций». По его словам, до 2022 года эта нехватка оценивалась примерно в восемь раз от объема на тот момент, сейчас — на два порядка. Из-за этого частота появления новых стартапов в России снизилась в десять раз, указал Варламов.

По оценке аналитической компании Dsight, в 2023 году общий объем финансирования российских стартапов упал на 80% по сравнению с предыдущим годом, с $422 млн до $84 млн, средний чек снизился на 84%, с $3 млн до $480 тыс.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Анна Балашова Анна Балашова
Венчурные инвестиции стартапы Инвестиции ФРИИ
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