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Компания Усманова купила разработчика «умных» устройств для дома

«Умная» колонка «Яндекс.Станция Мини»
«Умная» колонка «Яндекс.Станция Мини» (Фото: NotAnotherCo / Facebook)

Крупнейший разработчик систем хранения данных YADRO приобрел 51% производителя электроники notAnotherOne (ООО «Технологическая Сингулярность»). Об этом РБК рассказал представитель YADRO, информация о смене владельца контрольного пакета компании также отображена в СПАРК. Сумму сделки стороны не разглашают.

Компания notAnotherOne основана в 2013 году выходцами из Yota и Yota Devices Игорем Михненко и Верой Козырь, она занимается дизайном, разработкой и производством пользовательских устройств и интеграцией облачных решений. Головной офис находится в Санкт-Петербурге, у компании есть представительства в Сан-Франциско (США) и Шэньчжэне (Китай).

За последние пять лет notAnotherOne разработала и произвела более 20 устройств: «умные» часы и трекеры, устройства для «умного» дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д. В частности, компания помогала команде «Яндекс.Станции» разрабатывать промышленный дизайн «умной» колонки, а также создала линейку устройств «умного» дома для «МегаФона», выпущенную под брендом LifeControl.

Компания YADRO занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных, которые необходимы в том числе операторам для исполнения «закона Яровой». В 2016 году получила сертификат на сборку серверов на базе процессоров IBM. С 2019 года YADRO принадлежит «ИКС Холдингу». В конце апреля USM Group Алишера Усманова договорилась о приобретении 100-процентной доли «ИКС Холдинга» через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком». Основатель ИТ-группы Антон Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телекома» и займет должность операционного директора этой компании.

Теги: ИТ, слияния и поглощения, Алишер Усманов
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