Выручка производителя серверов и систем прослушки выросла вдвое

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
Аксенов анонсировал открытие первого в Крыму офиса Сбербанка Финансы, 12:11
В Думе заявили, что в весенний призыв повесток через «Госуслуги» не будет Политика, 12:11
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 12:03
Саудиты в космосе: как SpaceX находит инвесторов в трудные времена Pro, 12:01
Сын экс-министра спорта Крыма погиб в зоне спецоперации на Украине Политика, 11:54
Второй за день клуб КХЛ объявил о перестановках на посту главного тренера Спорт, 11:54
Как малому бизнесу противостоять кризису РБК +, 11:53
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Власти признали нежелательным «Форум гражданского общества ЕС — Россия» Политика, 11:53
Безопасность на автомате: как сделать охрану труда эффективнее Тренды, 11:52
Репортеры обвинили Белый дом в изоляции Байдена от журналистов Политика, 11:48
В Думе заявили о праве регионов вводить ограничения для уклонистов Политика, 11:45
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 11:39
Лишь четверть выведенных россиянами средств вернулась на брокерские счета Финансы, 11:36
«Придется покупать». Что будет с курсом биткоина после $30 тыс. Крипто, 11:36
Технологии и медиа ,  
0 

Выручка производителя серверов и систем прослушки выросла вдвое

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году выросла на 115% по сравнению с предыдущим годом и составила 91 млрд руб. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к компании, и подтвердил ее представитель.

Показатель EBITDA «ИКС Холдинга» в 2022 году вырос на 180%, до 29 млрд руб. Общий объем затрат на разработку и исследования превысил 15 млрд руб. Численность сотрудников увеличилась почти вдвое, до 5 тыс. Другие показатели представитель не раскрыл.

По его словам, в 2022 году на фоне ухода с рынка иностранных IT-гигантов увеличился спрос на системы хранения данных и серверы входящей в холдинг «КНС Групп» (выпускает продукцию под брендом Yadro). В прошлом году эта компания завершила основной этап строительства крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Yadro Fab Dubna площадью 42 тыс. кв. м. Предполагается, что на полную производственную мощность предприятие выйдет к концу 2023 года.

Также в прошлом году «КНС Групп» заключила форвардные контракты на сумму более 80 млрд руб. с «Ростелекомом», «МегаФоном», «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2) и «ВымпелКомом» на создание базовых станций стандартов GSM (2G) и LTE (4G) и другого оборудования. Но как пояснил представитель «ИКС Холдинга», выручка от них не учитывалась в итогах 2022 года.

Среди других быстрорастущих направлений «ИКС Холдинга» — информационная безопасность и защита от DDoS-атак, рассказал представитель холдинга. Среди крупных организаций, купивших решения в этой области в прошлом году, — Сбербанк, «Российские железные дороги», ВТБ, Федеральная налоговая служба и др.

«ИКС Холдинг» был создан в 2018 году предпринимателем Антоном Черепенниковым. Сейчас в него входит около 30 технологичных компаний, помимо упомянутой «КНС Групп» это «Цитадель» (производит системы оперативно-разыскных мероприятий — специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты), «Бюро 1440» (планирует создать глобальную спутниковую группировку) и др.

В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой, в свою очередь, принадлежало USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову. Сумма сделки не раскрывалась.

Читайте на РБК Pro
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Нужны деньги: какие навыки финансовых директоров вышли на первый план
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Теги
информационная безопасность ИТ импортозамешение сервер
Материалы по теме
«Дочка» «ИКС Холдинга» купила разработчика софта для защиты от утечек
Технологии и медиа
Крупнейший поставщик серверов Dell ушел из России
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о дефиците серверов у российских ИТ-компаний
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter