Выручка производителя серверов и систем прослушки выросла вдвое

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Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году выросла на 115% по сравнению с предыдущим годом и составила 91 млрд руб. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к компании, и подтвердил ее представитель.

Показатель EBITDA «ИКС Холдинга» в 2022 году вырос на 180%, до 29 млрд руб. Общий объем затрат на разработку и исследования превысил 15 млрд руб. Численность сотрудников увеличилась почти вдвое, до 5 тыс. Другие показатели представитель не раскрыл.

По его словам, в 2022 году на фоне ухода с рынка иностранных IT-гигантов увеличился спрос на системы хранения данных и серверы входящей в холдинг «КНС Групп» (выпускает продукцию под брендом Yadro). В прошлом году эта компания завершила основной этап строительства крупнейшего в России завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Yadro Fab Dubna площадью 42 тыс. кв. м. Предполагается, что на полную производственную мощность предприятие выйдет к концу 2023 года.

Также в прошлом году «КНС Групп» заключила форвардные контракты на сумму более 80 млрд руб. с «Ростелекомом», «МегаФоном», «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2) и «ВымпелКомом» на создание базовых станций стандартов GSM (2G) и LTE (4G) и другого оборудования. Но как пояснил представитель «ИКС Холдинга», выручка от них не учитывалась в итогах 2022 года.

Среди других быстрорастущих направлений «ИКС Холдинга» — информационная безопасность и защита от DDoS-атак, рассказал представитель холдинга. Среди крупных организаций, купивших решения в этой области в прошлом году, — Сбербанк, «Российские железные дороги», ВТБ, Федеральная налоговая служба и др.

«ИКС Холдинг» был создан в 2018 году предпринимателем Антоном Черепенниковым. Сейчас в него входит около 30 технологичных компаний, помимо упомянутой «КНС Групп» это «Цитадель» (производит системы оперативно-разыскных мероприятий — специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты), «Бюро 1440» (планирует создать глобальную спутниковую группировку) и др.

В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой, в свою очередь, принадлежало USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову. Сумма сделки не раскрывалась.