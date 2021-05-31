Основанное Гусинским издание Newsru.com объявило о закрытии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Рекордсмен хоккейного «Динамо» покинул клуб ради карьеры в НХЛ Спорт, 14:41 Топ-5 громких провалов в ребрендинге Pro, 14:38 Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня Общество, 14:37 Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ Политика, 14:27 Рябков предупредил США о предстоящих «некомфортных» сигналах из Москвы Политика, 14:25 ИТМО запустил первую в России международную программу по Public Health Экономика образования, 14:20 Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции Спорт, 14:16 Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов Экономика, 14:15 Читаем новый номер «РБК Realty & Design» в онлайне Стиль, 14:12 Protonmail сообщил о единственном письме от угрожавшего рейсу Ryanair Политика, 14:10 В ЦБ Ирландии предупредили криптоинвесторов о риске потерять все средства Крипто, 14:05 Volkswagen отправит в ремонт российские Caddy из-за проблем с тормозами Авто, 14:02 Как магазины подталкивают покупателей к здоровому питанию и образу жизни Зеленая экономика, 14:00 Как выбрать сервис для email-рассылки Pro, 13:53
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Технологии и медиа ,  
0 

Основанное Гусинским издание Newsru.com объявило о закрытии

Newsru.com был одним из первых крупных новостных интернет-порталов в России и работал более 20 лет, в его создании участвовал экс-владелец НТВ Владимир Гусинский и медиаменеджер Антон Носик
Фото: newsru.com
Фото: newsru.com

Онлайн-издание Newsru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы. Портал изначально работал в качестве подразделения телекомпании НТВ, однако после смены собственника телеканала остался под контролем бизнесмена Владимира Гусинского.

Редакция назвала причиной закрытия экономические трудности и отказ крупных рекламодателей от сотрудничества. Однако возникновение этих сложностей Newsru.com связывает с «политической ситуацией в стране».

«После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», — говорится в сообщении.

Архив издания продолжит работу, все материалы сайта останутся доступны.

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу. «Это вынужденное решение редакции Newsru.com — трагедия и огромная потеря для нас, израильской редакции Newsru.co.il... С момента создания Newsru.co.il в 2005 году мы получали профессиональную поддержку от российских коллег, без которой не смогли бы построить и развивать наш информационный ресурс», — говорится в заявлении портала.

Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян
Технологии и медиа
Микаель Исраелян

Newsru.com в начале 2000-х годов некоторое время функционировал в качестве сайта телеканала НТВ. Портал был запущен при участии журналиста и медиаменеджера Антона Носика. В 2001 году, после начала конфликта вокруг НТВ, связанного с противостоянием олигарха Бориса Березовского и руководителя Мост Банка Владимира Гусинского, портал дистанцировался от телеканала и начал работать в качестве самостоятельного издания.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

До 2002 года портал работал по старому адресу, ntv.ru, но позднее этот адрес вернули обратно НТВ, а издание перешло на домен Newsru.com. До 2017 года работала также украинская редакция сайта, но ее закрыли из-за нерентабельности. В рамках проекта Newsru.com также работает сайт InoPressa, публикующий переводные материалы иностранных СМИ. Объединенная редакция Newsru.com работала в Москве.

В числе крупных медиаактивов Гусинского после «дела НТВ» также оставался телеканал RTVi (основанный как NTV International). Однако в 2012 году телеканал выкупил бывший гендиректор канала «Звезда» Руслан Соколов. В 2019 году контрольный пакет акций телеканала приобрел американский бизнесмен Микаель Исраелян.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
НТВ Владимир Гусинский
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter