Основанное Гусинским издание Newsru.com объявило о закрытии

Newsru.com был одним из первых крупных новостных интернет-порталов в России и работал более 20 лет, в его создании участвовал экс-владелец НТВ Владимир Гусинский и медиаменеджер Антон Носик

Фото: newsru.com

Онлайн-издание Newsru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы. Портал изначально работал в качестве подразделения телекомпании НТВ, однако после смены собственника телеканала остался под контролем бизнесмена Владимира Гусинского.

Редакция назвала причиной закрытия экономические трудности и отказ крупных рекламодателей от сотрудничества. Однако возникновение этих сложностей Newsru.com связывает с «политической ситуацией в стране».

«После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», — говорится в сообщении.

Архив издания продолжит работу, все материалы сайта останутся доступны.

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу. «Это вынужденное решение редакции Newsru.com — трагедия и огромная потеря для нас, израильской редакции Newsru.co.il... С момента создания Newsru.co.il в 2005 году мы получали профессиональную поддержку от российских коллег, без которой не смогли бы построить и развивать наш информационный ресурс», — говорится в заявлении портала.