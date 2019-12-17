Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян

Американский бизнесмен Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi, передает Reuters со ссылкой на заявление канала.
Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой.
«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — приводит агентство заявление Исраеляна.
РБК направил запрос в пресс-службу RTVi.
В октябре «Открытые медиа» и The Insider писали, что сотрудникам RTVi объявили о новом владельце. На телеканале тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что сосредоточены на запуске нового сезона.