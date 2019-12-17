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Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян
Купивший контрольный пакет акций телеканала предприниматель заявил, что рассчитывает привлечь новую аудиторию, которая хочет «сохранить связи с русской культурой и повесткой дня»
Микаель Исраелян (Фото: mikayel.israyelyan / Facebook)

Американский бизнесмен Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi, передает Reuters со ссылкой на заявление канала.

Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой.

«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — приводит агентство заявление Исраеляна.

РБК направил запрос в пресс-службу RTVi.

В октябре «Открытые медиа» и The Insider писали, что сотрудникам RTVi объявили о новом владельце. На телеканале тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что сосредоточены на запуске нового сезона.

RTVi был создан в 1997 году Владимиром Гусинским, в 2012 году владельцем телеканала стал бывший гендиректор «Звезды» Руслан Соколов, в 2017 году телеканал перезапустили на средства от инвестора, имя которого не раскрывалось. Перезапуском руководил генпродюсер Алексей Пивоваров.

В апреле Соколов заявил «Коммерсанту» о планах смены стратегии телеканала: в эфире сократится количество новостей, но увеличится доля развлекательного и локального контента и других собственных программ. Также сообщалось, что RTVi планирует открыть офисы в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Микаель Исраелян — ресторатор и предприниматель, исполнительный директор компании Muse Lifestyle Group.

Авторы: Константин Нагаев, Наталия Анисимова
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: RTVi, телеканал
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