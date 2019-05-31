Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Сообщения о проблемах в работе оператора начали поступать около 07:00 мск в пятницу. Абоненты жалуются, что не работают мобильный интернет и связь.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

На пике сервис получил более 1,5 тыс. жалоб (на 08:50 мск), из них 77% посвящены проблемам с мобильной связью, в 12% говорится о сбое всех сервисов, а в 10% — о неполадках с мобильным интернетом.

Судя по карте, составленной Downdetector, жалобы на работу МТС поступают в основном из Москвы, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Братска и Новосибирска.

О сбое в работе мобильной связи и интернета сообщили и пользователи Twitter, в МТС ответили на несколько жалоб и попросили уточнить данные о номере телефона и адресе, где возникли «сложности со связью».

Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил РБК, что некоторые абоненты оператора в Иркутске могли испытывать сложности в связи с недавними работами в сети. «В текущий момент связь МТС работает в штатном режиме. В других городах никаких сложностей не было», — сказал он.