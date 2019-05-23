Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

Выручка МТС в России первом квартале 2019 года выросла на 7,9% по сравнению со значением за тот же период прошлого года и составила 109,1 млрд руб., говорится в поступивших в РБК материалах компании. На показатель оказали влияние увеличение потребления услуг мобильного интернета, рост продаж смартфонов, а также вклад от МТС Банка, операторов электронных билетов Ticketland.ru и Ponominalu.ru, облачного провайдера «ИТ-Град».

Показатель OIBDA вырос на 4,2%, до 51,7 млрд руб. Маржа по нему составила 47,4 вместо 49,1% год назад. Негативное влияние на эти показатели оказали отмена наценки во внутрисетевом роуминге (когда абонент использует сеть одного оператора в разных регионах страны) и повышение НДС.

Абонентская база снизилась на 0,7% и на 31 марта составляла 77,6 млн клиентов.

Выручка группы (помимо России «дочки» МТС работают на Украине, в Белоруссии и Армении) в первом квартале выросла на 9,4%, до 118 млрд руб., показатель OIBDA — на 6%, до 55,3 млрд руб., чистая прибыль — на 14,1%, до 17,6 млрд руб. Общая абонентская база группы снизилась на 1,4%, до 104,7 млн клиентов. В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.