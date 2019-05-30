Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

Жалобы оставили пользователи из Москвы и Подмосковья. По их сообщениям, пропало и соединение с интернетом. Представитель оператора заявил, что сбой произошел из-за проблем с оборудованием на одном из узлов связи

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2. Пик потока жалоб достигал 1800 сообщений.

На проблемы жалуются в основном жители столицы и Московской области. Сообщения касаются как отсутствия телефонной связи, так и интернет-соединения. Некоторые пишут, что позднее связь восстановилась.

Один из пользователей написал, что со службой поддержки оператора через приложение связаться не удается.

«У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена», — сказала РБК пресс-секретарь «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) Дарья Колесникова. Она уточнила, что причиной сбоя стала проблема в работе оборудования на одном из узловых объектов связи.