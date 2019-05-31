Роскачество назвало лучшие антивирусы

В «Доктор Вебе» заявили о непрозрачности методики исследования, а в «Лаборатории Касперского» назвали ее противоречащей мировому опыту публичного тестирования

Фото: Владислав Шатило / РБК

Согласно исследованию, проведенном АНО «Российская система качества» (Роскачество) совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT, International Consumer Research and Testing Ltd), лучшими антивирусными программами для операционной системы Windows в этом году стали продукты румынской компании Bitdefender — ее программы Internet Security и Antivirus Free Edition заняли первое и третье место. Второе место занял антивирус Internet Security от ESET, а четвертое и пятое — Security Deluxe от Norton и Free Antivirus от Avast, соответственно.

Копия исследования есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель компании «Доктор Веб», а также источник РБК из еще одной компании на рынке кибербезопасности. Представитель Роскачества отказался комментировать исследование до официальной публикации.

Роскачество и ICTR также оценили антивирусы для операционной системы MacOS — первое место заняла компания ESET с программой Cyber Security Pro, второе — Internet Security российской компании «Лаборатория Касперского». За ними следуют продукты компаний Bitdefender, G Data и Norton.

Наименьшие оценки в ходе исследования Роскачества для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS — сама Apple и Avira.

Роскачество не первый год выпускает подобное исследование. В 2018 году в первую тройку рейтинга антивирусов для Windows входили BitDefender и «Лаборатория Касперского», для MacOS — G Data, Norton и также «Лаборатория Касперского».