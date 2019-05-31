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Роскачество назвало лучшие антивирусы
В «Доктор Вебе» заявили о непрозрачности методики исследования, а в «Лаборатории Касперского» назвали ее противоречащей мировому опыту публичного тестирования
Фото: Владислав Шатило / РБК

Согласно исследованию, проведенном АНО «Российская система качества» (Роскачество) совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT, International Consumer Research and Testing Ltd), лучшими антивирусными программами для операционной системы Windows в этом году стали продукты румынской компании Bitdefender — ее программы Internet Security и Antivirus Free Edition заняли первое и третье место. Второе место занял антивирус Internet Security от ESET, а четвертое и пятое — Security Deluxe от Norton и Free Antivirus от Avast, соответственно.

Копия исследования есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель компании «Доктор Веб», а также источник РБК из еще одной компании на рынке кибербезопасности. Представитель Роскачества отказался комментировать исследование до официальной публикации.

Роскачество и ICTR также оценили антивирусы для операционной системы MacOS — первое место заняла компания ESET с программой Cyber Security Pro, второе — Internet Security российской компании «Лаборатория Касперского». За ними следуют продукты компаний Bitdefender, G Data и Norton.

Наименьшие оценки в ходе исследования Роскачества для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS — сама Apple и Avira.

Роскачество не первый год выпускает подобное исследование. В 2018 году в первую тройку рейтинга антивирусов для Windows входили BitDefender и «Лаборатория Касперского», для MacOS — G Data, Norton и также «Лаборатория Касперского».

Как оценивали антивирусы

Всего в рейтинге оценивались 25 программ для Windows и 10 — для MacOS. Каждая из программ прошла проверку по 365 показателям, разделенным на три группы. В первую очередь это способность программы защитить устройство от различных типов вирусов: угроз, которые поступают из интернета, фишинговых сайтов, программ-вымогателей, а также зараженных флеш-накопителей. Кроме того, оценивалась простота программ в использовании и уровень побочного потребления ресурсов устройства, то есть насколько работа антивируса влияет на производительность компьютера.

Каждый из этих типов критериев имел свой вес: например, у способности защищать от вирусов он равнялся 65%, у удобства использования — 25%, влияния на скорость работы компьютера — 10%.

Сомнительный метод

Представитель «Доктор Веб» заявляет, что публикация исследований программного обеспечения — «особенно компаниями, для которых основным видом деятельности является исследование продуктов питания и товаров массового потребления» — может ввести потребителей в заблуждение. «Из-за отсутствия прозрачности в обсуждаемом тестировании был нарушен основной принцип любого исследования — воспроизводимость, то есть возможность повторить его любым желающим. Это обстоятельство может вызвать вполне логичные вопросы относительно ценности результатов тестирования», — считает представитель «Доктор Веб».

Он также отметил, что Роскачество второй год подряд отказалось раскрыть подробную методику проведения тестирования. «Такая закрытость не позволяет нам, как и другим российским производителям антивирусов, воспользоваться результатами исследования и что-либо улучшить в своих продуктах», — указал он.

Источник в одной из иностранных компаний-разработчиков антивирусов отметил, что методология исследования Роскачества «вызывает много вопросов».

По мнению руководителя отдела внешнего технологического тестирования и технологического позиционирования «Лаборатории Касперского» Евгения Вовка, также знакомого с исследованием, один из его недостатков — это отсутствие процесса верификации результатов. «Нам не предоставили образцы вредоносных программ. На наш запрос был дан отказ, то есть нам не дали возможность убедиться в отсутствии ошибок в тесте. По сути нам предлагается сценарий: «верьте нам, ваш продукт не идеальный, но доказательств мы не предоставим». Эта практика идет вразрез с мировым опытом проведения публичных независимых тестов, когда после тестирования участникам дается возможность убедиться в отсутствии ошибок либо аргументированно указать на них», — отметил он. Вовк также считает, что результаты исследования не позволяют оценить актуальность отдельных тестов для реальных пользователей, так как в открытом доступе отсутствует методика выполнения различных сценариев тестов и система оценки, по которой начислялись баллы. Кроме того, Вовк указал на то, что некоторые тесты являются неактуальными для пользователей в обычной жизни.

Представители Microsoft, Avast, Eset отказались от комментариев.

Авторы: Евгения Баленко, Мария Коломыченко
Теги: антивирусы, Роскачество, Рейтинг, кибербезопасность
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