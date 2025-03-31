Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Суд запретил ВТБ использовать биллинг-систему, купленную у компании «Инлайн Про», посчитав ее контрафактной. На работу сервисов банка это не повлияет, но может потребовать много времени на замену

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В середине февраля апелляционный суд запретил банку ВТБ и IT-компании «Крок» использовать программное обеспечение для биллинга и контроля качества услуг связи анализа телефонных звонков, купленное у компании «Инлайн Про». Это следует из решения, опубликованного в картотеке суда.

Биллинг — это автоматизированная система учета услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты. Согласно данным TAdvizer, лидерами по количеству внедрений биллинг-систем в 2024 году были компании Inferit, Nexign, ORS и Pravo Tech.

В чем суть спора

Согласно материалам дела, спор начался еще в 2019 году, когда IT-компания «Барсум» подала иск к «Инлайн Про», обвинив ее в нарушении своего исключительного права на программу Mentol Pro. Компания «Барсум» утверждала, что Mentol Pro является производной от программного обеспечения комплекса Barsum. Как пояснил РБК представитель «Барсум», иски были поданы только к «Крок» и ВТБ, так как в ходе судебного процесса все компании, которых могла коснуться эта проблема, информировались о существующих рисках, большинство из них выполнили требования о прекращении использования контрафакта в досудебном порядке.

По словам нескольких источников РБК на IT-рынке, компания «Инлайн Про» была создана выходцами из «Барсум» в 2017 году. За год до этого Роспатент зарегистрировал за «Барсум» программу «Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works». В мае 2017 года ведомство зарегистрировало за «Инлайн Про» программу Mentol Pro. В 2019 году компания «Барсум» обратилась в суд, чтобы признать регистрацию программы Mentol Pro недействительной, запретить ее использование и распоряжение, а также взыскать с «Инлайн Про» компенсацию в 2 млн руб. Компания заявила, что «Инлайн Про» воспользовалась служебным положением бывших сотрудников «Барсум», имевших доступ к исходному коду софта Barsum, и незаконно его переработала для создания Mentol Pro. Представитель «Инлайн Про» в суде настаивал, что их программа — самостоятельный продукт. Компания подала к «Барсум» встречный иск о признании своего исключительного права на Mentol Pro.

В 2020 году суд решил, что «Инлайн Про» законно использует программное обеспечение, и разрешил компании продолжить продажи. В 2022 году суд отменил это решение и запретил «Инлайн Про» использовать и распоряжаться программой. Компания «Барсум» подала иски к ВТБ и «Кроку» как поставщику спорной программы, требуя прекратить ее использование. Сначала суд отклонил этот иск, а в середине февраля этого года пересмотрел решение. Из решения следует, что предыдущая инстанция не учла экспертизу софта Mentol Pro, проведенную в 2021 году, в которой есть вывод, что часть исходного кода программы содержит в себе исходный код программы Barsum.

Представитель «Барсум» заявил РБК, что информация о запрете на использование и распространение Mentol Pro была доведена до компаний, которые приобрели контрафактную программу.

РБК направил запрос в «Инлайн Про».

Какими будут последствия

Система Mentol Pro используется в крупных компаниях банковской сферы, ретейла, энергетики, сферы обслуживания и других отраслях, сказано на ее сайте. «Использовать спорное программное обеспечение без согласия истца-правообладателя «Инлайн Про» не сможет. Аналогичным образом в «ловушке» оказались и его лицензиаты, пользующиеся модифицированной версией оригинальной программы. Наиболее оперативным способом решения этой проблемы могут быть немедленное согласование и заключение лицензионного соглашения с «Барсум», которое легализует использование модификации «Инлайн Про» и его контрагентами, если компания «Барсум» будет готова договариваться на этот счет», — рассуждает юрист практики разрешения споров юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Александр Малюшев.

По словам источника РБК на IT-рынке, на замену Mentol Pro ВТБ может потребоваться год. Это подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон спора.

Представитель ВТБ не прокомментировал это утверждение. Он сообщил, что система тарификации телефонных вызовов не является уникальным решением, не относится к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических и ряда др. компаний) и не влияет на качество обслуживания клиентов и деятельность в целом. «Решение используется для учета вызовов в корпоративной телефонной сети банка и сверки счетов операторов связи», — указал он, оговорившись, что банк намерен обжаловать последнее решение суда.

По словам представителя «Барсум», отказ ВТБ от использования программы «Инлайн Про» с технической точки зрения не представляет сложностей. «Более того, законный правообладатель готов оказать содействие по замене контрафактной программы на оригинальную», — добавил он.

Еще один собеседник РБК, близкий к банковскому сектору, говорит, что миграция биллинговых систем — крайне сложный процесс, который может занимать годы и иногда оказывается вообще нереализуемым. «Банковские процессы завязаны на биллинг, который функционирует круглосуточно. ВТБ, скорее всего, использует несколько биллинговых систем из-за интеграции других банков в свою структуру», — пояснил он. В ВТБ не прокомментировали вопрос — сколько и каких систем использует банк.

Программное обеспечение Mentol Pro позволяет корпоративным пользователям анализировать качество связи, оптимизировать маршрутизацию трафика, а также снижать затраты на корпоративную телефонию за счет более эффективного использования ресурсов, говорит гендиректор группы ST IT Антон Аверьянов. Среди пользователей системы он назвал предприятия с высокими требованиями к качеству связи, включая крупные корпорации, контакт-центры и телеком-компании. «Замена подобного программного обеспечения может быть сложным процессом, поскольку оно интегрировано в инфраструктуру компаний, работает с большими объемами данных и связано с другими IT-системами. Сроки замены зависят от уровня интеграции и могут длиться несколько месяцев», — пояснил Аверьянов.