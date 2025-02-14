VK стала совладельцем разработчика офисного софта Р7

VK купила 25% компании-разработчика офисного программного обеспечения Р7. Сумма сделки могла составить 2,5-3,5 млрд руб. Актив нужен для усиления позиций IT-«дочки» холдинга перед IPO

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что VK завершила сделку по покупке 25% акций разработчика офисного софта Р7, РБК рассказал источник на IT-рынке и подтвердили представители Р7 и VK. Представитель покупателя уточнил, что эта сделка — часть стратегического плана развития IT-«дочки» холдинга — «ВК Технологии» (бренд VK Tech). Интеграция с решениями Р7, по его словам, позволит VK Tech расширить функционал офисных продуктов.

Сумму сделки стороны не раскрыли. Источник РБК, близкий к VK, назвал диапазон в 2,5 — 3,5 млрд руб. По его словам, сделка направлена на усиление позиций VK Tech перед IPO. О планах по размещению акций этой компании на Мосбирже VK сообщала в декабре 2024 года.

В октябре прошлого года VK и Р7 заключили соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис» были интегрированы в продукты для пользователей — «Почта» и «Облако Mail», а также в решения VK Tech для корпоративных клиентов — VK WorkSpace (платформа VK, включающая корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным редактором документов). «Сделка по покупке Р7 усилила экосистему корпоративного софта VK за счет востребованных на рынке офисных решений. В результате корпоративные клиенты VK WorkSpace получили более комплексное решение для коммуникаций и совместной работы, — пояснил представитель VK.

VK Tech обладает высокой экспертизой по облачным и инфраструктурным сервисам, такое сотрудничество расширит линейку совместных продуктов для пользователей Р7, отметил гендиректор Р7 Евгений Шелковников.

«Р7» была основана в 1998 году Львом Банновым и Алексеем Рязановым. Ключевой продукт — офисный пакет «Р7-Офис», который включает в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и др. Решение имеет облачную, десктопную, серверную и мобильную версии. Согласно информации на сайте Р7, ее продуктами пользуются более 4 тыс. российских компаний, в том числе «Газпром», Сбербанк, «Россети», Россельхозбанк, «Банк Дом.РФ», «Интер РАО» и др. По данным Rusprofile, выручка АО «Р7» в 2023 году выросла на 88%, до 2,8 млрд руб., чистая прибыль — на 93%, до 1,9 млрд руб. В 2021 году Баннов и Рязанов вышли из состава учредителей АО «Р7». На конец 2023 года акционерами компании являлись Артур Акопьян, Игорь Колпаков и АО «Технологии распределенных коммуникаций», но распределение долей не уточнялось.

На что повлияет сделка

По данным J’son & Partners Consulting, по итогам 2023 года (последняя доступная статистика) объем российского рынка офисного программного обеспечения вырос на 12% до 64 млрд руб. Основная доля рынка — 55% или 35,3 млрд руб. — пришлась на корпоративный сегмент. Компания «Стрим Консалтинг» оценивает рынок офисного софта в России в 2023 году в 40 млрд руб. Лидером рынка в денежном выражении в 2023 году был Microsoft, занимая примерно его четверть. Российские компании «Р7» и «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис») совокупно занимали около 20% рынка.

Сделки слияния и поглощения — главный тренд российского IT-рынка в 2025 году, говорит гендиректор НОТ Вячеслав Закоржевский. «Но стоит помнить, что слияния не всегда оказываются успешными. Интеграция IT-продуктов и разрабатывающих их команд, особенно при таком масштабе, — сложная задача. Посмотрим, удастся ли Р7 сохранить свою ДНК и не раствориться в большой структуре, потеряв гибкость и потенциал от вливания в крупную корпорацию», — рассуждает Закоржевский. Он отметил, что для НОТ — «это прекрасная возможность» — пока конкуренты будут тратить ресурс на адаптацию кода и его интеграцию в VK Workspace, компания намерена «активно продавать» свои решения и наращивать долю на рынке.

За девять месяцев 2024 года выручка VK выросла на 21,4% по отношению к тому же периоду 2023-го, до 109,6 млрд руб. При этом выручка VK Tech увеличилась на 60,1%, до 7,7 млрд руб. Ключевыми драйверами этого направления были облачные сервисы платформы VK Cloud (+70,4%) и коммуникационные решения VK WorkSpace (+117,5%), говорится в отчете компании.

Объем сделки c Р7 достаточно мал, чтобы существенное повилять на весь холдинг VK, но довольно крупный по отношению к VK Tech, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. «Учитывая финансовые показатели и темпы роста показателей Р7, оценка в 2,5-3,5 млрд руб. за 25% компании выглядит недорого», — считает Петров. По его мнению, в дальнейшем VK может нарастить свою долю в Р7.

Сделка с Р7 пополнит портфель продуктов VK офисным программным обеспечением, которое VK не производила, говорит сооснователь венчурного фонда «Стриго Кэпитал» и НОТ Дмитрий Комиссаров. Он отметил, что 25% — это не контролирующая доля в компании, поэтому сделка с VK мало что изменит в работе Р7. Если в перспективе VK нарастит долю в Р7 до 50% и более, компания сможет стать более заметным игроком на рынке корпоративного программного обеспечения за счет интеграции пользователей Р7 в экосистему VK, считает Комиссаров. По его словам, VK создает экосистему по модели Microsoft, которая помимо офисного пакета Microsoft Office предлагает пользователям ряд дополнительных продуктов для коммуникаций. При этом стоимость 25% Р7 Комиссаров оценил в 5-6 млрд руб.