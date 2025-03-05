«Росатом» стал совладельцем разработчика инженерного софта

«Росатом» купил 49% разработчика инженерного софта «Топ Системы» для выполнения задач по цифровизации промышленности. Эксперты поясняют, что этот актив дополнит экосистему IT-продуктов и вендоров госкорпорации

Фото: Андрей Любимов / РБК

О том, что «Росатом» купил 49% компании — разработчика инженерного софта «Топ Системы», РБК сообщили несколько источников на IT-рынке. Они уточнили, что сделка опционная, с возможностью дальнейшего выкупа. Представитель «Росатома» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, отметив, что корпорация заключила стратегическое партнерство с «Топ Системами» для выполнения задач в сфере индустриальной цифровизации.

Партнерство предполагает «синергию компетенций», экспертизы и разработки решений в области управления жизненным циклом изделий (PLM-системы) и создания промышленного программного обеспечения. Также предполагается совместное участие в новых проектах для высокотехнологичных отраслей промышленности — общего машиностроения, авиастроения, ракетно-космической промышленности и автомобилестроения. «Партнерство с «Росатомом» позволит развить функциональность уже существующих продуктов компании и выведет ее дальнейшие разработки на качественно новый уровень», — поделилась с РБК замгендиректора по маркетингу и коммуникациям «Топ Систем» Татьяна Торопова.

Параметры сделки и другие детали стороны не раскрывают. По оценке руководителя спецпроектов «Руцентра» Алексея Замесова, сумма при покупке 49% могла составить 2–2,5 млрд руб.

Что такое «Топ Системы» Компания «Топ Системы» создана в 1992 году и занимается разработкой и поставкой систем автоматизированного проектирования (САПР), решений для автоматизации управления жизненным циклом изделия. На декабрь 2023-го принадлежала Леониду Баранову (16%), Сергею Бикулову (17%), Андрею Ефремову (17%), Сергею Козлову (17%), Дмитрию Ксенофонтову (16%) и Сергею Кураскину (17%). Выручка за 2023 год (последние доступные данные) — 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 660 млн руб. Компания участвует как разработчик в нескольких проектах, включенных в «дорожную карту» «Новое индустриальное программное обеспечение», например в проекте перехода АвтоВАЗа на российское программное обеспечение. На реализацию этого проекта выделено более 1 млрд руб. Компания поставляет свои разработки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках проекта по внедрению единой информационной среды для управления процессами разработки (общая стоимость — 3,1 млрд руб.). Также «Топ Системы» участвуют в проекте «Роскосмоса» по разработке единой информационной среды для управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники.

Зачем «Росатому» этот актив

По оценке Strategy Partners, в 2024 году рынок инженерного программного обеспечения в России должен был вырасти на 20%, до 50 млрд руб. Самый крупный сегмент рынка — системы автоматизированного проектирования, на него приходится 48% от общего объема. До 2030 года рынок инженерного софта будет расти в среднем на 16% в год и увеличится в 2,7 раза по сравнению с текущими значениями. Совокупная выручка российских разработчиков и поставщиков таких программ и IT-услуг достигнет 69 млрд руб. к 2030 году со среднегодовым темпом роста 18%, считают в Strategy Partners. К этому сроку российские игроки займут 93% рынка страны.

«Топ Системы» являются лидером в разработке САПР для промышленного сектора, объясняет президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов. «Росатом» занимает лидирующие позиции в развитии цифровой инфраструктуры, как собственной, так и той, которая создается в рамках задач, поставленных правительством России. Викторов считает важным, чтобы госкорпорации и крупные компании не разрабатывали программы исключительно для себя — их разработки должны активно внедряться в соответствующие сферы экономики, промышленности и строительства. Сотрудничество «Топ Систем» и «Росатома», по его мнению, стало шагом к реализации этой стратегии. В 2024 году НОТИМ, Минстрой и «Росатом» провели исследование в области промышленного строительства и выявили около 300 российских разработок, внедренных в работу самого «Росатома» и крупных корпораций, например РЖД. Одним из ключевых выводов исследования стала констатация, что степень интеграции продуктов между собой очень низкая. «Возможно, «Росатом», как сильный интегратор, сможет объединить наиболее популярные российские IT-продукты для промышленного строительства, это значительно повысит конкурентоспособность отечественных разработок и их привлекательность для участников отрасли», — считает он.

«Росатом» целенаправленно формирует собственную экосистему IT-продуктов и вендоров, говорит гендиректор компании «Корус Консалтинг» Александр Семенов. Решения этого разработчика, по его словам, востребованы среди российских промышленных организаций. «Таким образом, сделка выгодна для всех участников — «Росатом» сможет использовать успешный IT-продукт и влиять на его развитие, а вендор существенно расширит свое присутствие на рынке», — считает эксперт. «Совместное участие сторон в реализации новых проектов для высокотехнологичных отраслей промышленности создаст значительную синергию, что, в свою очередь, будет способствовать росту конкурентоспособности на рынке», — пояснил исполнительный и технический директор фирмы «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.

Представитель ГК «Цифра», которая разрабатывает ПО для управления промышленностью, прокомментировал, что «Росатом» давно проявляет интерес к разработчикам решений для автоматизации промышленности. Он напомнил, что госкорпорация уже реализует с «Топ Системами» несколько проектов — в 2021 году компания вошла в консорциум «Росатома», который объединил отечественных разработчиков программного обеспечения для решения сложных инженерных задач. «Это подтверждает наличие взаимных интересов на достаточно продолжительное время. В этом плане их союз логичен и может стать импульсом к новому витку развития российских решений для управления жизненным циклом изделий», — считает он.