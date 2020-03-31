«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

В ней предусмотрены частные и групповые уроки для учащихся младших, средних и старших классов. На сервисе проводятся занятия по более чем 15 предметам. Видеоуроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа». Она работает в режиме полного учебного дня (с 09:00 до 14:00). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В «Яндекс.Школе» дети разных возрастов могут получать образование не выходя из дома. Все, что требуется для учебы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

На сервисе проводятся уроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, «Яндекс.Школа» предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Видеоуроки транслируются в «Яндекс.Эфире», но их можно смотреть и в записи (недельный архив будет появляться на сайте «Яндекс.Школы» каждую пятницу). Все уроки начинаются в 09:00 и заканчиваются в промежутке между 12:00 и 14:00. В день у учеников 5–11-х классов получается от четырех до шести уроков, между которыми предусмотрены перемены.