«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Жителей Москвы и Подмосковья освободили от платы за капремонт Общество, 10:09 Курс доллара опустился ниже ₽79, евро — ниже ₽87 Quote, 10:05 Готовящимся к полету на МКС космонавтам запретили объятия и рукопожатия Общество, 09:59 На кортах US Open в Нью-Йорке создадут временный госпиталь Спорт, 09:57 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 09:56 Чужие среди своих: как бизнесу бороться с этическими нарушениями Pro, 09:50 Число выздоровевших после COVID-19 в Москве увеличилось до 70 Общество, 09:43 За сутки из больницы в Коммунарке выписали 19 переболевших коронавирусом Общество, 09:34 Бой Немкова и Бейдера перенесли на неопределенный срок Спорт, 09:11 Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров Бизнес, 09:06 «Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу Технологии и медиа, 09:00 Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете Бизнес, 09:00 Страховка от вируса: как добиться возмещения убытков Pro, 08:57 При тушении лесного пожара на юго-западе Китая погибли 19 человек Общество, 08:52
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

В ней предусмотрены частные и групповые уроки для учащихся младших, средних и старших классов. На сервисе проводятся занятия по более чем 15 предметам. Видеоуроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа». Она работает в режиме полного учебного дня (с 09:00 до 14:00). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В «Яндекс.Школе» дети разных возрастов могут получать образование не выходя из дома. Все, что требуется для учебы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

На сервисе проводятся уроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, «Яндекс.Школа» предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса
Общество

Видеоуроки транслируются в «Яндекс.Эфире», но их можно смотреть и в записи (недельный архив будет появляться на сайте «Яндекс.Школы» каждую пятницу). Все уроки начинаются в 09:00 и заканчиваются в промежутке между 12:00 и 14:00. В день у учеников 5–11-х классов получается от четырех до шести уроков, между которыми предусмотрены перемены.

Занятия в «Яндекс.Школе» начинаются 31 марта. В первую неделю сервис будет работать по московскому времени, а с 6 апреля к ней смогут подключиться дети из всех регионов России. Уроки будут идти до конца текущего учебного года.

В «Яндекс.Школе» преподают более ста учителей, среди которых авторы учебников и методических пособий, эксперты по ЕГЭ, организаторы предметных олимпиад, сообщили в компании. Запись и монтаж видеоуроков ведутся круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели (в общей сложности 250 уроков).

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Общество

У «Яндекс.Школы» также есть видеоплатформа для учителей, доступная в составе сервиса «Яндекс.Учебник», с помощью которой они могут проводить уроки со своими классами. Трансляция ведется от преподавателя к ученикам, и те задают ему вопросы в чате. В ходе переписки дети и педагоги обмениваются не только текстовыми сообщениями, но и файлами.

Для младшеклассников в «Яндекс.Учебнике» доступно более 50 тыс. готовых заданий по русскому языку, математике и окружающему миру. При этом предусмотрена автоматическая проверка, что избавляет педагогов от рутины и позволяет уделять больше времени общению с учениками.

Все школы России перешли на каникулы с 23 марта по 12 апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Учащиеся продолжают заниматься в дистанционном режиме. При этом образовательные учреждения продолжили работу, а родители учеников начальных классов по-прежнему могут привести детей в школу, если нет возможности оставить их дома.

Автор: Михаил Юшков
Теги: школа, «Яндекс», онлайн, занятия
Материалы по теме
В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы
Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
Общество
В российских школах на фоне коронавируса объявят каникулы до 12 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter