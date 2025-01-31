В США заподозрили DeepSeek в получении чипов Nvidia через Сингапур
В США выясняют, могла ли китайская компания DeepSeek получить полупроводники Nvidia Corp. через Сингапур, чтобы обойти ограничения США на продажу чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В Белом доме и ФБР также пытаются выяснить, использовала ли DeepSeek посредников для покупки чипов Nvidia.
«Мы настаиваем на том, чтобы наши партнеры соблюдали все законы, и если мы получим какую-либо информацию об обратном, будет действовать соответственно», — заявили в Nvidia. На этой неделе компания сообщила, что, по ее мнению, DeepSeek не нарушила ограничения США.
Кандидат на пост главы Министерства торговли Говард Латник не исключил, что DeepSeek могла уклониться от экспортного контроля США.
«Чипы Nvidia, которые они закупили тоннами, найдя способы обойти это [ограничения], лежат в основе их модели DeepSeek», — заявил он на слушаниях в сенате. «Это должно прекратиться. Если они собираются конкурировать с нами, пусть конкурируют, но перестанут использовать наши инструменты для конкуренции с нами», — подчеркнул он.
Исследователи DeepSeek говорили, что модель V3, выпущенная в декабре, была обучена на 2048 чипах Nvidia H800.
Bloomberg также сообщал, что Microsoft и OpenAI начали расследование, заподозрив DeepSeek в несанкционированном доступе к большому массиву данных разработчика ChatGPT. По данным агентства, в Microsoft обнаружили, что неизвестные загружали большие объемы данных с помощью интерфейса прикладного программирования (API) OpenAI. Там не исключают их связи с DeepSeek, утверждают источники.
OpenAI заявила, что DeepSeek использовал ее модели для обучения своего чат-бота.
Появление китайской модели ИИ привело к падению акций американских технологических компаний, включая Microsoft, Nvidia Corp., Oracle Corp. и материнской компании Google, Alphabet Inc., в результате чего их капитализация сократилась в общей сложности почти на $1 трлн.
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