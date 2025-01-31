Продажи лотерейных билетов в России за год выросли на 30%

В 2024 году россияне стали чаще покупать лотерейные билеты. Эксперты связывают это с рекламой на ТВ и расширением ассортимента. Количество физических точек продаж у лотерей при этом сокращается

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Количество покупок лотерейных билетов в России по итогам 2024 года выросло на 30% относительно 2023-го. Об этом РБК сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» — крупнейшем операторе фискальных данных, покрывающем треть касс и розничного оборота страны.

Параллельно с ростом спроса увеличился и средний чек при покупке лотерейных билетов. В 2024 году он составил 210 руб. против 155 руб. в 2023-м и 112 руб. в 2022-м. Обычно на одну покупку приходится два-три лотерейных билета.

Как устроен лотерейный бизнес Все легальные лотереи в России по закону могут быть только государственными, а обязательные отчисления с продаж билетов в казну идут на развитие физкультуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт — они определяют операторов, которые проводят лотереи и платят целевые отчисления, заключают с ними контракт и утверждают условия проведения, но не занимаются непосредственно бизнесом. До 2022 года монополистом на рынке был бренд «Столото» (под ним проводились лотереи, организованные как Минфином, так и Минспортом). Оператором лотерей «Столото» от Минспорта выступает АО «ГСЛ», Минфина — ООО «Спортлото». Распространением и реализацией билетов, а также выплатой выигрышей занимается АО «ТК «Центр». Всеми тремя компаниями управляет холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. С августа 2022 года у лотерей Минфина появился еще один бренд — «Национальная лотерея». Их оператором и распространителем выступает ООО «Спортивные лотереи». По состоянию на январь 2023 года 49% «Спортивных лотерей» принадлежали структурам ВТБ, еще 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву. Актуальная структура собственников этой компании не раскрывается.

Почему растет спрос на лотереи

Продажи в сфере лотерей стимулируются их активным продвижением со стороны бизнеса, комментируют статистику эксперты «Чек Индекса». Наиболее активно для этого используются интернет-каналы и телевидение. Например, розыгрыш «Мечталлиона» от «Национальной лотереи» проходит в рамках одноименного утреннего шоу на «Первом канале». А официальным партнером «Столото» выступает НТВ.

С влиянием усиленного маркетинга на продажи лотерей согласен и глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Рекламы стало больше, в интернете заметно усилилась таргетированная реклама. Кроме того, для всех видов культурного досуга значим наблюдаемый в последние два года рост реальных располагаемых доходов населения. На мой взгляд, потенциал отрасли еще далеко не исчерпан, и если не будет значимых общественно-политических изменений, продажи будут расти».

Активность россиян в лотереях значительно возрастает в преддверии праздников, констатируют в «Чек Индексе». Билеты часто приобретают в качестве подарков на дни рождения, 23 февраля или 8 марта. «В канун Нового года лотерейные билеты регулярно входят в десятку самых популярных покупок за час до праздника», — добавляют эксперты компании.

Заместитель гендиректора «Национальной лотереи» Жанна Шалимова рост продаж билетов связывает с повышением прозрачности участия в тиражах. Кроме того, по ее словам, сказывается появление новых лотерей и конкурентных предложений участников рынка. «Мы видим все больший спрос на регулярное проведение лотерей с реальными шансами на выигрыш призов от 1 млн руб., а не редких розыгрышей крупных сумм с низкими шансами, — отмечает Шалимова. — Также в последнее время в целом меняется восприятие лотерей в обществе: участие в розыгрышах все больше воспринимается как семейная традиция или необычное времяпровождение».

Сколько зарабатывают на лотереях Последняя доступная финансовая отчетность операторов и распространителей лотерей относится к 2023 году. Распространитель «Столото» АО «ТК Центр» за этот год выручил 27,5 млрд руб. (плюс 11% год к году), его чистая прибыль составила 1,1 млрд руб. (плюс 26,5% год к году), следует из бухгалтерской отчетности компании. У оператора АО «ГСЛ» выручка за 2023 год равнялась 58 млрд руб. (плюс 2,5%), чистая прибыль — 141,2 млн руб. (рост почти в четыре раза). Выручка ООО «Спортлото» за тот же период — 19,3 млрд руб. (плюс 54%), чистая прибыль — 54 млн руб. (минус 14,5%). Информация о финансовых результатах оператора «Национальной лотереи» в последние годы отсутствует.

Как лотереи перешли в онлайн

До 70% продаж лотерейных билетов, по данным «Чек Индекса», сейчас осуществляются онлайн — через сайты самих лотерей и специализированные приложения-сервисы. На этом фоне в России стало сокращаться количество офлайн-точек организаторов лотерей. По информации «Яндекс Карт», в декабре 2024 года в России насчитывалось 4,1 тыс. брендированных точек продаж лотерейных билетов. Годом ранее их было почти на 200 шт. больше.

В пресс-службе «Столото» — крупнейшем организаторе лотерей в России — рассказали, что их билеты можно приобрести более чем в 35 тыс. точках продаж (включая не только брендированные точки, но и, например, некоторые продуктовые сети и автомобильные заправки). В прошлом году эта цифра также была выше — 37 тыс. Сокращение офлайн-представительств в «Столото» главным образом связали с прекращением сотрудничества с некоторыми партнерами в регионах.