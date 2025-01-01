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Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд

Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд руб.
Обладателем главного приза стал житель Сахалина. В прошлом году 1 млрд руб. выиграл тюменец
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россиянин выиграл в лотерее «Русское лото» 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении лотереи, поступившем в РБК.

«По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области», — сообщили в компании «Столото», которая проводит «Русское лото». Это четвертый человек, который смог получить такой выигрыш в России.

Еще 90 человек выиграли суммы в размере больше 1 млн руб., а 81 человек — призы в 123 тыс. 457 руб.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В рамках розыгрыша «Новогодний миллиард» выигрышными стали 11 920 044 билета. В тираже было разыграно 3,65 млрд руб. «Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских лотерей», — сообщили в «Русском лото».

В прошлом году приз размером 1 млрд руб. получил житель Тюмени.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу и с него нужно заплатить налог. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются.

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