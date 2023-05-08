«Эффект выигрышей» повысил спрос россиян на лотереи

Публичный «эффект выигрышей» и госрегулирование повысили доверие россиян к лотереям: продажи билетов в начале 2023 года выросли на треть. Участники рынка готовы снижать цены, чтобы сделать лотереи еще более массовым явлением

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Число покупок лотерейных билетов в первом квартале 2023 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это следует из данных, которые РБК предоставил аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (по данным CNews Analytics, является крупнейшим оператором фискальных данных по стране, ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков более чем с 1,1 млн онлайн-касс в России).

Продажи у лотерей в январе—марте этого года оказались заметно выше, чем в эти же месяцы предыдущих лет, отмечают аналитики: на 35% больше первого квартала 2021 года и на 41% к началу допандемийного 2020-го.

Расходы на лотерейные билеты у потребителей также увеличились. В первом квартале 2023 года средний чек покупки в этой категории составил 155 руб. — на 48% больше, чем в 2022 году. В январе—марте 2021 и 2020 годов средний чек на покупку лотерейного билеты был, соответственно, на 76 и 78% меньше, чем в этом году. Рост среднего чека обеспечен увеличением числа позиций за одну покупку, поскольку «заметного роста средних цен не наблюдалось», объясняют аналитики «Чек Индекса». По их данным, за одну покупку россияне обычно приобретают около двух лотерейных билетов. Более 70% продаж приходится на онлайн-канал, то есть сайты лотерей или SMS.

Как работают лотереи в России По закону в России разрешены только государственные лотереи. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорта, а с продажи лотерейных билетов предусмотрены целевые отчисления в бюджет для поддержки развития физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. До 2022 года монополистом на рынке выступал распространитель лотерейных билетов, работающий под брендом «Столото» (АО «ТК «Центр»). Эта компания распространяет билеты операторов лотерей Минспорта (АО «ГСЛ») и Минфина (ООО «Спортлото»). Всеми тремя компаниями — и распространителем билетов, и операторами лотерей — управляет холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. С августа 2022 года на рынке начал активно работать еще один оператор лотерей Минфина (ООО «Спортивные лотереи»), который самостоятельно распространяет билеты. Эта компания работает под брендом «Национальная лотерея» (небольшие тиражи реализовывались еще с 2020 года). Сейчас доступ к сведениям о собственниках этой компании в ЕГРЮЛ ограничен, однако по состоянию на январь 2023 года 49% «Спортивных лотерей» принадлежали структурам ВТБ, еще 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву. В декабре «Национальная лотерея» сообщала, что ее сеть насчитывает 74 тыс. точек продаж. В 2021 году целевые отчисления от лотерейной деятельности в бюджет общим накопительным итогом на конец года составили 17,6 млрд руб., а общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней страны (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности на конец прошлого года составил 37,2 млрд руб., указывал ранее РБК. Из них отчисления и сборы от проведения лотерей под брендом «Столото» в бюджеты разных уровней России (включая целевые отчисления) составили 7,5 млрд руб. Данные за 2022 год пока публично не оглашались.

С чем связан рост спроса на лотереи

Ключевым драйвером продажи лотерейных билетов традиционно выступают праздники, считают аналитики «Чек Индекса» — в первую очередь Новый год, 8 Марта и 23 февраля, а также дни рождения и знаковые даты. «Лотерейные билеты стабильно входят в топ-10 покупок за час до Нового года», — отмечают эксперты.

Влияние на рост продаж оказывает и высокая маркетинговая активность организаторов лотерей, прежде всего в интернете и на телевидении. Отдельно аналитики обращают внимание на так называемый публичный эффект выигрышей, когда информация о победителях широко распространяется в СМИ.

Растущая популярность лотерей — в том числе результат «эффективного менеджмента» и госрегулирования этого рынка, считает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Эти факторы позволили, по его словам, «резко повысить доверие населения к лотереям». «Творческие и игровые индустрии активно росли все последние годы, однако даже на их фоне лотереи заметно выделялись, — отмечает Сафронов. — События последнего года не остановили рост, так как кризис оказался не особо заметным для широких масс населения, которые и составляют основную аудиторию лотерей. Сыграла свою роль и невысокая стоимость билета».

За последние 12 месяцев «Национальная лотерея», как сообщил РБК ее представитель, уже реализовала более 70 млн лотерейных билетов, а ее доля на рынке менее чем за год активных продаж достигла 10%. В компании отмечают растущий спрос на свои продукты и отмечают, что продажи в апреле 2023 года «почти в два раза» превышают показатели, которые были полгода назад — в октябре 2022-го. Средние цены на билеты менялись «как в большую, так и в меньшую сторону», утверждают в компании: «Например, в октябре самая низкая цена наших онлайн-продуктов была 30 руб., а сейчас — 20 руб. Так же и максимальная цена раньше не превышала 150 руб., а сейчас есть продукты за 200 и даже за 500 руб.». Такую ценовую политику представитель «Национальной лотереи» объясняет необходимостью учитывать «интерес и запросы игроков на лотерейные механики, предполагающие различный уровень цен, чтобы, с одной стороны, сделать лотереи более доступными, а с другой — сделать призы более значимыми».

В пресс-службе «Столото» на запрос РБК на момент публикации материала не ответили.