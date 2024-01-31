Рыболовлев проиграл Sotheby's в суде по делу о картинах

Суд присяжный отклонил иски Рыболовлева к Sotheby's с обвинениями в помощи арт-дилеру Бувье в завышении цен при продаже миллиардеру произведений искусства. Судебные тяжбы по этому делу длятся почти 10 лет

Фото: Zuma / ТАСС

Нью-йоркский суд присяжных отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева (прежде владел «Уралкалием», Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $6,4 млрд) к аукционному дому Sotheby's с обвинением в помощи арт-дилеру Иву Бувье в завышении цен при продаже произведений искусств. Иск к Бувье также был отклонен, передает Bloomberg.

Присяжные совещались менее шести часов перед вынесением вердикта в пользу аукционного дома по четырем отдельным искам. Сам Рыболовлев, который присутствовал на судебном разбирательстве, на решение суда отреагировал словами «это жизнь», сообщает агентство.

Адвокат Рыболовлева Дэниел Корнштейн в комментарии для РБК заявил, что этот судебный процесс «пролил свет на критическое отсутствие прозрачности на арт-рынке». «Подобная скрытность сделала крайне сложным доказывание комплексного кейса по содействию и пособничеству в мошенничестве. Данный вердикт лишь подчеркивает необходимость проведения реформ вне зала суда», — сказал он.

Судебные тяжбы Рыболовлева из-за приобретенных через Бувье произведений искусства длятся почти десять лет. С 2015 года бизнесмен судился с арт-дилером в нескольких странах. Последний свою вину отрицал.

Sotheby's миллиардер обвинял в содействии Бувье в завышении цен, в частности, на картину «Спаситель мира», приписываемую Леонардо да Винчи, — ее, по данным Bloomberg, Рыболовлев продал на торгах Christie's в 2017 году за рекордные $450,3 млн — и работы художников Рене Магритта, Амедео Модильяни и Густава Климта. Рыболовлев требовал возмещения ущерба на сумму более $232,5 млн.

Адвокат Рыболовлева говорил, что аукционный дом злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» бизнесмена, отмечая, что «жертвой» Sotheby's может стать каждый.

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Аукционный дом утверждал, что не знал о том, что арт-дилер лгал о затягивающихся переговорах с целью завысить стоимость работ, и просто содействовал Бувье в приобретении произведений искусства у частных продавцов. Его адвокаты говорили, что претензии Рыболовлева направлены именно против Бувье, а также отмечали, что миллиардер сам частично виноват в том, что позволил себя обмануть.

В марте прошлого года суд признал часть претензий миллиардера к Sotheby's обоснованными. Он отклонил претензии в отношении стоимости работ Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека и других. В том же месяце стороны согласились на посредничество для урегулирования иска.