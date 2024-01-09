Адвокат Рыболовлева заявил, что «жертвой» Sotheby's может стать любой

Адвокат Рыболовлева заявил, что в иске речь идет не столько о деньгах, сколько об общественных интересах, поскольку «жертвой» Sotheby's может стать любой. Миллиардер обвиняет аукционный дом в помощи при завышении цен на картины

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Аукционный дом Sotheby's злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, купившего ряд произведений искусства, заявил адвокат предпринимателя Дэниел Корнштейн, передает Bloomberg.

По версии Рыболовлева, аукционный дом помогал швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье завышать цены на приобретаемые миллиардером произведения искусства. В частности, это картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи, — ее, по данным Bloomberg, Рыболовлев продал на торгах Christie's в 2017 году за рекордные $450,3 млн — и работы художников Рене Магритта, Амедео Модильяни и Густава Климта. Рыболовлев требует возмещения ущерба на сумму более $232,5 млн.

«Но деньги не единственная проблема. Речь идет об общественных интересах, речь идет о людях, которые не просто богаты. Жертвой может стать любой», — сказал адвокат Корнштейн, выступая на первом заседании по делу.

В свою очередь, Sotheby's утверждает, что Рыболовлев частично сам виноват в том, что позволил Бувье завышать цены. Аукционный дом заявил, что не знал о том, что арт-дилер лгал о затягивающихся переговорах с целью завысить стоимость работ, и просто содействовал Бувье в приобретении произведений искусства у частных продавцов.

Юрист Sotheby's Сара Шудофски отметила, что Рыболовлев, несмотря на опыт в предпринимательской сфере, не предпринял элементарных шагов для защиты своих интересов при покупке произведений искусства. «У него есть веские основания злиться на себя за то, что с ним случилось», — сказала она.

Адвокат аукционного дома Маркус Аснер перед началом разбирательства заявил, что претензии Рыболовлева направлены против Бувье, а не Sotheby's. «Sotheby's продал произведения искусства, о которых идет речь в этом деле, компании Бувье, которая заплатила за них и получила право собственности», — добавил он.

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Рыболовлев (Forbes оценивает состояние миллиардера и его семьи в $6,4 млрд) прежде владел «Уралкалием». С 2015 года он судился в нескольких странах с Бувье, тот свою вину отрицал. В январе 2021 года это разбирательство было прекращено.

В марте 2023-го суд признал часть претензий миллиардера к Sotheby's обоснованными. Он отклонил претензии в отношении стоимости работ Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека и других. В том же месяце стороны согласились на посредничество для урегулирования иска.