 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Бизнес ,  
0 

Адвокат Рыболовлева заявил, что «жертвой» Sotheby's может стать любой

Адвокат Рыболовлева: жертвой Sotheby's может стать любой
Адвокат Рыболовлева заявил, что в иске речь идет не столько о деньгах, сколько об общественных интересах, поскольку «жертвой» Sotheby's может стать любой. Миллиардер обвиняет аукционный дом в помощи при завышении цен на картины
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Аукционный дом Sotheby's злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, купившего ряд произведений искусства, заявил адвокат предпринимателя Дэниел Корнштейн, передает Bloomberg.

По версии Рыболовлева, аукционный дом помогал швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье завышать цены на приобретаемые миллиардером произведения искусства. В частности, это картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи, — ее, по данным Bloomberg, Рыболовлев продал на торгах Christie's в 2017 году за рекордные $450,3 млн — и работы художников Рене Магритта, Амедео Модильяни и Густава Климта. Рыболовлев требует возмещения ущерба на сумму более $232,5 млн.

«Но деньги не единственная проблема. Речь идет об общественных интересах, речь идет о людях, которые не просто богаты. Жертвой может стать любой», — сказал адвокат Корнштейн, выступая на первом заседании по делу.

В свою очередь, Sotheby's утверждает, что Рыболовлев частично сам виноват в том, что позволил Бувье завышать цены. Аукционный дом заявил, что не знал о том, что арт-дилер лгал о затягивающихся переговорах с целью завысить стоимость работ, и просто содействовал Бувье в приобретении произведений искусства у частных продавцов.

В Монако закрыли дело против Рыболовлева
Общество
Дмитрий Рыболовлев

Юрист Sotheby's Сара Шудофски отметила, что Рыболовлев, несмотря на опыт в предпринимательской сфере, не предпринял элементарных шагов для защиты своих интересов при покупке произведений искусства. «У него есть веские основания злиться на себя за то, что с ним случилось», — сказала она.

Адвокат аукционного дома Маркус Аснер перед началом разбирательства заявил, что претензии Рыболовлева направлены против Бувье, а не Sotheby's. «Sotheby's продал произведения искусства, о которых идет речь в этом деле, компании Бувье, которая заплатила за них и получила право собственности», — добавил он.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Рыболовлев (Forbes оценивает состояние миллиардера и его семьи в $6,4 млрд) прежде владел «Уралкалием». С 2015 года он судился в нескольких странах с Бувье, тот свою вину отрицал. В январе 2021 года это разбирательство было прекращено.

В марте 2023-го суд признал часть претензий миллиардера к Sotheby's обоснованными. Он отклонил претензии в отношении стоимости работ Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека и других. В том же месяце стороны согласились на посредничество для урегулирования иска.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Рыболовлев Sotheby’s суд
Материалы по теме
В Монако закрыли дело против Рыболовлева
Общество
Суд в Нью-Йорке согласился с частью претензий Рыболовлева из-за картин
Бизнес
Рыболовлев и Sotheby's попробуют договориться по делу о картинах
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 16:22
Моряки рассказали, как прячутся от нападений пиратов в Красном море Общество, 18:04
«Зенит» купил у лидирующего в РПЛ «Краснодара» футболиста сборной России Спорт, 17:58
Воробьев заявил, что после ЧП с отоплением в Подольске нужны миллиарды Экономика, 17:56
Почему Эмманюэль Макрон решил сменить правительство Политика, 17:48
«Жадность» на крипторынке впервые за 2 года достигла чрезвычайного уровня Крипто, 17:48
В Южной Корее создадут национальное космическое агентство Политика, 17:47
CAS рассмотрит апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК 26 января Спорт, 17:45
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
ЦБ утвердил механизм выпуска акций из новых регионов Финансы, 17:36
Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике Политика, 17:34
Суд после стихов Беркович на заседании продлил арест им с Петрийчук Политика, 17:30
Акции технологического холдинга VK взлетели на 7% Инвестиции, 17:24
Юрия Соломина выписали из больницы Общество, 17:21
Росстат раскрыл альтернативные сценарии по изменению числа жителей России Экономика, 17:19
Совет директоров НЛМК решил сменить президента Бизнес, 17:13