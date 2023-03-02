Суд в Нью-Йорке согласился с частью претензий Рыболовлева из-за картин

Бизнесмен утверждал, что относительно стоимости картин, приобретенных через бывшего арт-дилера Ива Бувье, последнему помог ввести его в заблуждение Sotheby's. Судья признал обоснованными требования на $200 млн из $380 млн

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Zuma / ТАСС)

Судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Джесси Фурман признал частично обоснованными претензии миллиардера Дмитрия Рыболовлева (согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, сейчас занимает182-е место с состоянием $10,5 млрд) к аукционному дому Sotheby's, следует из постановления суда (копия есть у РБК).

Рыболовлев, бывший владелец «Уралкалия», утверждал, что аукционный дом помог арт-дилеру Иву Бувье ввести его в заблуждение о стоимости приобретаемых картин. Судья признал, что большинство требований к Sotheby's — на $200 млн из $380 млн — обосновано. Однако окончательного решения еще не вынес.

«Судья Фурман внимательно изучил обстоятельства дела и согласился со многими аргументами нашей стороны. Несмотря на то что не все сделки с участием Sotheby's будут рассмотрены судом по существу, наши требования по оставшимся сделкам составляют свыше $200 млн. Они касаются очень серьезных эпизодов дела, и мы с нетерпением ждем разбирательства присяжных заседателей», — передал РБК через представителя адвокат Рыболовлева Дэн Корнштейн.

Речь, в частности, идет о полотне «Спаситель мира», приписываемом Леонардо да Винчи (Рыболовлев продал картину на торгах Christie's в 2017 году за рекордные $450,3 млн), а также о работах Густава Климта, Рене Магритта и Амедео Модильяни.

Суд отклонил претензии в отношении стоимости работ Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека и других.

Судья призвал стороны к урегулированию, указав, что разбирательство «будет дорогостоящим, рискованным и потенциально неприятным для обеих сторон». Возможность внесудебного урегулирования представитель Рыболовлева комментировать не стал.

Летом 2019 года Фурман отказался отклонить иск Рыболовлева к Sotheby’s на $380 млн.

С 2002 по 2014 год компании бизнесмена Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., а также Рыболовлев из личных средств потратили около $2 млрд на покупку произведений Леонардо да Винчи, Анри де Тулуз-Лотрека, Анри Матисса и др. В какой-то момент покупатели обнаружили, что арт-дилер, помогавший приобрести работы, обманывал их и завышал цену. Рыболовлев подал в суд к Sotheby’s через свои компании, утверждая, что аукционный дом помогал и побуждал Бувье к обману. Sotheby's содействовал арт-дилеру в приобретении ими 15 картин, которые обошлись покупателям в более чем $1 млрд — на сотни миллионов дороже, чем отдал сам Бувье, указали истцы. Аукционный дом отрицал причастность к обману.

С 2015 года Рыболовлев судился в нескольких странах с Бувье, с помощью которого в течение 12 лет приобрел 38 произведений искусства примерно на $2 млрд. В частности, истец обвинял ответчика в скрытой наценке, в результате чего ему пришлось переплатить более $1 млрд. Тот свою вину отрицал.