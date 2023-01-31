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OnlyFans закрыл доступ к сервису для россиян

Портал OnlyFans закрыл доступ для россиян
При попытке зайти на сайт OnlyFans появляется ошибка Forbidden 403, которая означает, что доступ к ресурсу запрещен. Со включенным VPN он открывается в обычном режиме
Фото: John Phillips / Getty Images
Фото: John Phillips / Getty Images

Портал OnlyFans закрыл доступ для россиян. При попытке зайти на сайт возникает ошибка 403, которая означает, что доступ к ресурсу запрещен.

Со включенным VPN сайт открывается в обычном режиме.

OnlyFans — сервис, который предусматривает плату за доступ к видеоконтенту. Платформа популярна прежде всего за счет развлечений для взрослых и эротических роликов, но ей пользуются также музыканты, фитнес- и бизнес-тренеры. Все авторы получают деньги от своих фолловеров за ежемесячную подписку, разовые транзакции за определенные видео, а также чаевые (донаты). Стоимость месячной подписки колеблется в пределах от $5 до $50. Автор получает 80%, 20% идут в качестве комиссии сервису.

В феврале журнал Rolling Stone со ссылкой на авторов контента писал, что на некоторое время они потеряли доступ к своим аккаунтам и зачисленным на них средствам. Позднее администрация OnlyFans сообщила, что доступ восстановлен и «учетные записи будут иметь полную функциональность», пока остается возможность платить создателям контента.

«Мы не закрывали и не приостанавливали действие каких-либо учетных записей авторов в зависимости от их местонахождения, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать наше сообщество», — отметил представитель портала.

Некоторые авторы, однако, сообщили журналу, что не смогли восстановить доступ или он был заблокирован вновь. Одна из собеседниц сказала, что ей на почту пришло уведомление об ограничении транзакций из-за связи с Россией или Белоруссией.

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В апреле сервис выпустил заявление, где сообщил, что «больше не может должным образом обслуживать российское творческое сообщество». Компания приняла решение заморозить учетные записи и ограничить транзакции для счетов, на которые поступают платежи из России.

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OnlyFans доступ к сайтам блокировка
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