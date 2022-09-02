Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
FT сообщила о «непредвиденном» доходе владельца Onlyfans в $0,5 млрд Бизнес, 04:06
Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников Политика, 03:58
«Коммерсантъ» узнал о претенденте на долю Shell в СП с «Газпром нефтью» Бизнес, 03:35
В Запорожской ВГА сообщили о серии мощных взрывов в Мелитополе Политика, 03:25
Иран передал США «конструктивный ответ» на предложение по ядерной сделке Политика, 03:16
Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в Германию Политика, 02:50
Судно с украинским зерном сняли с мели в Босфоре Общество, 02:29
МАГАТЭ провело первичную оценку состояния Запорожской АЭС Политика, 02:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Автора «санкций из ада» против России предложили допросить по делу Трампа Политика, 02:13
Берлускони завел TikTok и выложил видео с шуткой про Путина и Байдена Политика, 01:56
«Яндекс» попросил АвтоВАЗ увеличить поставки автомобилей для такси Бизнес, 01:31
США объявили о пересмотре политики размещения афганских беженцев Политика, 00:52
В Стамбуле обстреляли штаб-квартиру федерации футбола Турции Спорт, 00:47
Дания поставит военную форму и зимнюю одежду для ВСУ Политика, 00:34
Бизнес ,  
0 

FT сообщила о «непредвиденном» доходе владельца Onlyfans в $0,5 млрд

По данным Financial Times, рекордная прибыль владельца сервиса — выходца из Украины Леонида Радвинского, — сзязана с растущей популярностью платформы на фоне пандемии COVID-19
Фото: Neil Hall / Reuters
Фото: Neil Hall / Reuters

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский за последние два года получил «непредвиденный» доход в размере $0,5 млрд благодаря быстро растущей популярности платформы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В годовом отчете компания сообщила, что прибыль до налогообложения с ноября 2021 года подскочила с $61 млн до $433 млн, в то время как выручка выросла с $358 млн до $932 млн.

Дивидендные выплаты в размере $284 млн в 2021 году и $233 млн в 2022 году сделали Радвинского одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапов в Великобритании, указывает издание.

OnlyFans — сервис, который предусматривает плату пользователей за доступ к видеоконтенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента. Однако ей пользуются также музыканты, фитнес-тренеры, коучи. Все авторы получают финансирование от своих фолловеров как за ежемесячную подписку, так и за разовые транзакции за определенные видео и чаевые (донаты). Стоимость месячной подписки колеблется в среднем от $5 до $50. Автор получает 80% сборов, 20% идут в качестве комиссии сервису.

«Наш подход к созданию самой безопасной в мире платформы для социальных сетей, ориентированный на контентмейкеров, привел OnlyFans к рекордному 2021 году», — заявил FT исполнительный директор OnlyFans Амрапали Ган.

OnlyFans передумал запрещать порнографический контент
Технологии и медиа
Фото:РБК

OnlyFans в 2016 году создал Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли. В 2018 году как минимум 75% акций материнской компании сервиса Fenix International приобрел выходец с Украины Леонид Радвинский, владелец портала для вебкам-моделей MyFreeCams. Сумма сделки не озвучивалась. На фоне пандемии COVID-19 выручка компании в 2020 году выросла на 553% и составила £281 млн ($383 млн).

В августе 2021 года платформа объявила о решении запретить пользователям публиковать материалы порнографического характера. В OnlyFans пояснили, что пошли на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Тем не менее уже шесть дней спустя компания отказалась от этой идеи. «Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов», — заявили тогда в OnlyFans.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Волатильность российских акций вернулась на докризисный уровень
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images На каких условиях специалисты готовы перебраться из Москвы в регионы
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
OnlyFans прибыль дивиденды модели
Материалы по теме
OnlyFans откажется от порно после роста выручки на 553% в пандемию
Технологии и медиа
Forbes сообщил о миллиардном состоянии владельца OnlyFans
Бизнес
OnlyFans передумал запрещать порнографический контент
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter