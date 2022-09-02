FT сообщила о «непредвиденном» доходе владельца Onlyfans в $0,5 млрд

По данным Financial Times, рекордная прибыль владельца сервиса — выходца из Украины Леонида Радвинского, — сзязана с растущей популярностью платформы на фоне пандемии COVID-19

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Владелец OnlyFans Леонид Радвинский за последние два года получил «непредвиденный» доход в размере $0,5 млрд благодаря быстро растущей популярности платформы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В годовом отчете компания сообщила, что прибыль до налогообложения с ноября 2021 года подскочила с $61 млн до $433 млн, в то время как выручка выросла с $358 млн до $932 млн.

Дивидендные выплаты в размере $284 млн в 2021 году и $233 млн в 2022 году сделали Радвинского одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапов в Великобритании, указывает издание.

OnlyFans — сервис, который предусматривает плату пользователей за доступ к видеоконтенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента. Однако ей пользуются также музыканты, фитнес-тренеры, коучи. Все авторы получают финансирование от своих фолловеров как за ежемесячную подписку, так и за разовые транзакции за определенные видео и чаевые (донаты). Стоимость месячной подписки колеблется в среднем от $5 до $50. Автор получает 80% сборов, 20% идут в качестве комиссии сервису.

«Наш подход к созданию самой безопасной в мире платформы для социальных сетей, ориентированный на контентмейкеров, привел OnlyFans к рекордному 2021 году», — заявил FT исполнительный директор OnlyFans Амрапали Ган.

OnlyFans в 2016 году создал Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли. В 2018 году как минимум 75% акций материнской компании сервиса Fenix International приобрел выходец с Украины Леонид Радвинский, владелец портала для вебкам-моделей MyFreeCams. Сумма сделки не озвучивалась. На фоне пандемии COVID-19 выручка компании в 2020 году выросла на 553% и составила £281 млн ($383 млн).



В августе 2021 года платформа объявила о решении запретить пользователям публиковать материалы порнографического характера. В OnlyFans пояснили, что пошли на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Тем не менее уже шесть дней спустя компания отказалась от этой идеи. «Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов», — заявили тогда в OnlyFans.