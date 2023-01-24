WSJ: M&M's откажется от своих персонажей в рекламе на неопределенный срок

WSJ узнала, что M&M's откажется от своих персонажей в рекламе

M&M'S отказалась от использования в своей рекламе знаменитых персонажей, напоминающих форму ее шоколадных конфет, после того, как изменения в их облике вызвали споры в интернете

Фото: Reuters

Бренд M&M's компании Mars на неопределенное время откажется от использования в рекламе персонажей семейства «spokescandies» («говорящих конфет»), в том числе от Красного и Желтого. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые «spokescandies». Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — говорится в сообщении бренда.

Пресс-секретарь M&M's заявила, что комик и актриса Майя Рудольф займет место «говорящих конфет» в качестве представителя бренда и сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет в феврале.

В то же время «говорящие конфеты» по-прежнему будут изображать в аккаунтах бренда в социальных сетях, пишет газета.

«Мы уверены, что Рудольф будет отстаивать силу веселья, чтобы создать мир, в котором каждый чувствует себя своим», — заявил бренд.

Представители актрисы не ответили на запрос издания.

В январе 2022 года Mars сообщила об измениях в облике персонажей в рекламе конфет M&M's, предложив «свежий, современный взгляд на внешность любимых персонажей», чтобы подчеркнуть «важность самовыражения».

В Mars подчеркнули, что ребрендинг будет способствовать тому, чтобы «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».

Телеканал NBC отмечал, что дизайнеры изменили цвет рук и ног драже M&M's с телесного на близкий к белому цвет. По задумке, Красный должен был начать лучше относиться к другим персонажам, а Оранжевый — принять себя.

Компания также отказалась таких гендерных обращений, таких как «мисс» и «господин». Два женских персонажа — Зеленая и Коричневая — начали носить гендерно нейтральную обувь. Так Зеленая вместо сапог на длинном каблуке надела кроссовки, а Коричневая — туфли с более низким каблуком.

Также изменилась озвучка персонажей — их голоса стали более инклюзивные и приветливые.

Тем не менее эти изменения вызвали споры в интернете. «Почему они решили сделать Зеленую конфету менее привлекательной...», — писали пользователи.

В сентябре прошлого года в семействе «spokescandies» появилась Фиолетовая, став третьим женским персонажем. Она олицетворяла бодипозитив и самопринятие. Ее появление также вызвало критику в интернете — пользователи обвинили компанию в политизации шоколадных конфет.