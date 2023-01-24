WSJ узнала, что M&M's откажется от своих персонажей в рекламе
Бренд M&M's компании Mars на неопределенное время откажется от использования в рекламе персонажей семейства «spokescandies» («говорящих конфет»), в том числе от Красного и Желтого. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые «spokescandies». Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — говорится в сообщении бренда.
Пресс-секретарь M&M's заявила, что комик и актриса Майя Рудольф займет место «говорящих конфет» в качестве представителя бренда и сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет в феврале.
В то же время «говорящие конфеты» по-прежнему будут изображать в аккаунтах бренда в социальных сетях, пишет газета.
«Мы уверены, что Рудольф будет отстаивать силу веселья, чтобы создать мир, в котором каждый чувствует себя своим», — заявил бренд.
Представители актрисы не ответили на запрос издания.
В январе 2022 года Mars сообщила об измениях в облике персонажей в рекламе конфет M&M's, предложив «свежий, современный взгляд на внешность любимых персонажей», чтобы подчеркнуть «важность самовыражения».
В Mars подчеркнули, что ребрендинг будет способствовать тому, чтобы «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».
Телеканал NBC отмечал, что дизайнеры изменили цвет рук и ног драже M&M's с телесного на близкий к белому цвет. По задумке, Красный должен был начать лучше относиться к другим персонажам, а Оранжевый — принять себя.
Компания также отказалась таких гендерных обращений, таких как «мисс» и «господин». Два женских персонажа — Зеленая и Коричневая — начали носить гендерно нейтральную обувь. Так Зеленая вместо сапог на длинном каблуке надела кроссовки, а Коричневая — туфли с более низким каблуком.
Также изменилась озвучка персонажей — их голоса стали более инклюзивные и приветливые.
Тем не менее эти изменения вызвали споры в интернете. «Почему они решили сделать Зеленую конфету менее привлекательной...», — писали пользователи.
В сентябре прошлого года в семействе «spokescandies» появилась Фиолетовая, став третьим женским персонажем. Она олицетворяла бодипозитив и самопринятие. Ее появление также вызвало критику в интернете — пользователи обвинили компанию в политизации шоколадных конфет.