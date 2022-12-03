Сенаторы исключили символы Z и V из запрета на латиницу в рекламе

Цеков и Ковитиди: запрет на латиницу в рекламе не распространится на символы V и Z

Символов специальной военной операции на Украине, букв V и Z, как и других обозначений, не коснется запрет на использование иностранных языков в рекламе, заявили РБК авторы внесенного в Госдуму 1 декабря законопроекта, сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди.

В том числе эти символы можно будет использовать в социальной рекламе, поскольку инициатива направлена в первую очередь на использование латиницы в коммерческой рекламе, уточнила Ковитиди. Она также отметила, что применение данных символов в коммерческой сфере возможно «в установленном законом порядке, после прохождения государственной регистрации, что в полной мере соответствует тексту подданного законопроекта».

«Мы же не будем запрещать X и Y, поэтому не надо путать рекламу с теми обозначениями, которые используются в спецоперации — это совсем другое. И естественно я не буду требовать, не буду прилагать какие-то усилия. Это абсолютно глупое дело: пытаться заменить эти символы», — сказал Цеков.

Символы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в военной операции на Украине. В Минобороны России отмечали, что Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Однако оборонное ведомство не считает их официальными воинскими обозначениями.

Ранее он в комментарии Daily Storm говорил, что для обозначения военной операции надо было выбрать другие символы. Цеков назвал латиницу «алфавитом враждебных для нас государств» — Великобритании и США.

Говоря о том, могут ли символы V и Z использоваться и в коммерческих целях (например, они нанесены на футболки, кружки) при принятии законопроекты, сенатор пояснил, что уже запантентованные торговые марки останутся. Новые же коммерческие знаки можно будет использовать, если они пройдут определенную регистрацию, указал Цеков. «Если они ее не пройдут — считаю, это и неплохо», — добавил он.

О том, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете использования иностранных языков в рекламе, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщал еще в июне. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская поясняла, что запрет не коснется

Законопроект внесли на рассмотрение 1 декабря. В пояснительной записке к нему говорится, что эта инициатива позволит «защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной». «Кириллическая письменность — это основа нашего культурного кода, которая дает возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры. Защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства», — считают авторы законопроекта.