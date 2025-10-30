 Перейти к основному контенту
Оператор опроверг блокировку работы WhatsApp и Telegram в Крыму

Оператор «Волна» заявил, что опубликованная ранее информация об ограничении работы Telegram и WhatsApp не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров на территории Крыма
Фото: Евгений Панов / Shutterstock
Фото: Евгений Панов / Shutterstock

Крымский оператор связи «Волна» опроверг информацию о частичной блокировке иностранных мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Ранее сегодня была опубликована новость о возможных ограничениях WhatsApp и Telegram. Информация, опубликованная сегодня, не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров, и ее прочтение в данном ключе не является корректным, оператор ссылается на ранее опубликованные материалы о потенциально возможных ограничениях», — говорится в сообщении.

По данным оператора, в работе Telegram произошел временный сбой, потому его доступность была ограничена.

Ранее в пресс-службе «Волны» заявили, что в Крыму частично ограничена работа Telegram и WhatsApp. «Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — отметили в пресс-службе.

22 октября Роскомнадзор (РКН) сообщил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. В ведомстве отметили, что владельцы мессенджеров проигнорировали направленные им требования о модерации.

В августе РКН заявил об ограничении звонков в обоих мессенджерах. Ведомство объяснило эти меры тем, что Telegram и WhatsApp стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Telegram сообщили, что мессенджер активно борется с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию, каждый день удаляются миллионы подобных материалов. «Кроме того, Telegram впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — отметили в сервисе.

В WhatsApp заявили, что он конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение».

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди») отметил в разговоре с РБК, что запрет звонить через иностранные мессенджеры приведет к возмущению граждан и поиску способов обхода блокировок, что может ограничить усилия по борьбе с кибермошенниками.

Полностью запрещать Telegram и WhatsApp на территории России не планируется, сообщал зампред думского комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что мессенджеры должны продолжить работу в России, чтобы у национальной платформы Max были конкуренты.

Алена Нефедова
Волна мобайл Крым Whatsapp Telegram опровержение
