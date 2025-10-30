 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Крыму частично ограничили работу WhatsApp и Telegram

РКН заявлял, что такие меры принимаются «для противодействия преступникам»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), сообщили в пресс-службе регионального телеком-оператора «Волна», ссылаясь на заявление Роскомнадзора (РКН).

«Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — заявил оператор.

Согласно заявлению РКН, работа мессенджеров была частично ограничена «для противодействия преступникам». Как утверждает ведомство, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, Telegram и WhatsApp «стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег», а также «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность» россиян.

Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее, 22 октября, Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. При этом, как отметили в РКН, владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направленные им требования о модерации контента.

Начиная с 21 октября жители юга России жаловались на сбои в работе обоих мессенджеров. Об ограничении сообщали пользователи из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставропольского края.

В середине августа Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Причиной введения ограничений в надзорной службе назвали распространение мошенничества, но при этом уточнили, что никаких других ограничений их функционала не вводилось.

В WhatsApp тогда ответили, что общение в мессенджере конфиденциально, а компания «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В Telegram заявили, что активно занимаются модерацией и борьбой с мошенничеством.

Telegram и WhatsApp — одни из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play они занимают третье и пятое места среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за сентябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,5 млн человек, Telegram — 90,97 млн.

Полностью запрещать Telegram и WhatsApp на территории России не планируется, сообщал зампред думского комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что мессенджеры должны продолжить работу в России, чтобы у национальной платформы Max были конкуренты.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Крым Whatsapp Telegram ограничения телеком-операторы
