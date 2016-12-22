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Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка
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Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка
Технологии и медиа, 20:51
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Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка
После утечки личных данных сотрудников Сбербанка ситуацией заинтересовался Роскомнадзор. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о массовой утечке почтовых адресов, принадлежащих бывшим и нынешним работникам банка
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Роскомнадзор заинтересовался утечкой персональных данных сотрудников Сбербанка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. «Роскомнадзор направил в Сбербанк соответствующий запрос», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке имен, почтовых адресов и других данных более 420 тыс. сотрудников Сбербанка. База, из которой можно узнать логины для входа в операционную систему и в некоторых случаях название подразделения, в котором работает тот или иной специалист, была опубликована на специализированном форуме phreaker.pro. В базе также содержатся данные о персонале дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных.

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Издание отмечало, что размер опубликованной базы превышает численность всех сотрудников группы Сбербанка, которая, согласно данным МСФО по итогам первого полугодия 2018 года составляла почти 300 тыс. человек. Газета предположила, что это может свидетельствовать о хранении данных части уволенных сотрудников. Также сообщалось, что в файле есть три адреса электронной почты председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

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Комментируя сообщение об утечке, в пресс-службе Сбербанка заявили, что осведомлены о публикации части адресной книги и считают, что ситуация «не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам», так как адресная книга доступна всем сотрудникам финансовой организации и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Роскомнадзор , Сбербанк , утечка данных
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