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Адресную книгу сотрудников Сбербанка выложили в интернет
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Адресную книгу сотрудников Сбербанка выложили в интернет
Технологии и медиа, 08:47
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Адресную книгу сотрудников Сбербанка выложили в интернет
На специализированном форуме анонимно опубликована база данных сотрудников Сбербанка. В ней содержатся их ФИО и логины во внутренней системе, которые могут совпадать с адресами e-mail
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На специализированном форуме phreaker.pro (от фрикер — взломщик телефонных и мобильных сетей) опубликована база данных сотрудников Сбербанка. Первой на это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

В текстовом файле 421 тыс. записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа во внутренний сегмент банка SIGMA. Логины в большинстве случаев совпадают с адресами почты сотрудников Сбербанка, пишет газета. Из базы данных в некоторых случаях можно узнать, в каком подразделении работает тот или иной сотрудник. Например, в базе есть ФИО и логины сотрудников иностранных подразделений банка.

Кроме того, в файле есть три адреса электронной почты предправления Сбербанка Германа Грефа.

Согласно отчетности банка по МСФО за второй квартал этого года, в нем работали 299 тыс. человек. В базе больше записей, но это может быть связано с тем, что в ней содержатся данные о некоторых уволенных сотрудниках, отмечает газета.

Один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка, подтвердили «Коммерсанту» подлинность базы данных.

В пресс-службе Сбербанка сообщили газете, что знают о публикации части адресной книги сотрудников, но ситуация «не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам». Адресная книга доступна всем сотрудникам и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

Главной целью хакеров являются банки, страховые, брокерские и инвестиционные компании, говорил Герман Греф в июле этого года на международном конгрессе International Cybersecurity Congress. Он отмечал, что считает информацию одним из важнейших активов компаний в современном мире. В 2017 году Греф говорил, что уровень защиты клиентов Сбербанка от киберугроз достигает 98%.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: база данных , Сбербанк РФ
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