Трамп получит $24,5 млн от YouTube за заморозку канала

YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска Дональда Трампа о блокировке его аккаунта после штурма Капитолия. Это третье подобное соглашение Трампа с IT-гигантами после Meta и X

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Видеохостинг YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа из-за блокировки его аккаунта после штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Согласно тексту соглашения, $22 млн из суммы направят Trust for the National Mall — некоммерческой организации, которая занимается строительством нового бального зала Белого дома стоимостью $200 млн. Ожидается, что работы на объекте площадью 90 тыс. кв. футов (около 8,3 тыс. кв. м) будут завершены «задолго до» окончания президентского срока Трампа. Оставшиеся средства получат другие истцы, обвинившие видеосервис в цензуре.

YouTube не признал правонарушения и не будет вносить изменения в продукт или политику компании, отмечает Reuters.

Иски Трампа к технологическим гигантам

Аккаунты Трампа были заблокированы после того, как его сторонники, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здание Капитолия. Руководство соцсетей решило, что Трамп своими сообщениями потворствовал этой акции.

Первым аккаунт Трампа заблокировал Twitter. Эту платформу политик использовал чаще других для публикации постов. По данным портала Factbase, в начале своего первого срока Трамп за один день опубликовал 142 твита. На его аккаунт @realDonaldTrump были подписаны почти 89 млн пользователей.

Сразу после были заблокированы аккаунты Трампа в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). В этих соцсетях на республиканца были подписаны 34 млн и 23 млн пользователей соответственно. Последним аккаунт Трампа заблокировал YouTube: канал не был удален, но возможность загружать новые видео и оставлять комментарии была отключена. Политик подал к компаниям иски.

В ответ на блокировку в крупных соцсетях Трамп в феврале 2022 года запустил собственную платформу — Truth Social. Он продолжает пользоваться ей даже после восстановления аккаунтов в Twitter (2022) и иных сервисах (2023).

В январе 2025-го Meta согласилась выплатить $25 млн по иску Трампа. Представитель компании Энди Стоун заявил, что $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшаяся часть будет направлена на оплату судебных издержек и другим истцам по делу. В феврале 2025 года соцсеть Х (тогда уже принадлежала стороннику Трампа — Илону Маску) согласилась выплатить республиканцу $10 млн.