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Трамп побил свой рекорд по количеству сообщений в Twitter

Президент США Дональд Трамп побил свой рекорд по количеству опубликованных за день твитов, следует из данных портала Factbase, который отслеживает сообщения американского лидера в Twitter.

Factbase пишет, что за 22 января Трамп написал 142 твита. Согласно данным портала, предыдущий рекорд составлял 123 сообщения. Президент установил его 12 декабря 2019 года.

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Однако рекорд касается только времени президентства Трампа. Из данных Factbase следует, что больше всего сообщений он написал 5 января 2015 года, когда еще не являлся главой государства. Тогда число твитов достигло 161.

В конце января 2018 года Трамп рассказал, что пишет сообщения в своем официальном аккаунте в Twitter сам. По его словам, он делает это, когда еще находится в кровати, на завтраке или обеде. Он отметил, что иногда он диктует сообщения одному из помощников и тот его публикует.

Теги: Twitter, Трамп, рекорд
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