Трамп побил свой рекорд по количеству сообщений в Twitter

Президент США Дональд Трамп побил свой рекорд по количеству опубликованных за день твитов, следует из данных портала Factbase, который отслеживает сообщения американского лидера в Twitter.

Factbase пишет, что за 22 января Трамп написал 142 твита. Согласно данным портала, предыдущий рекорд составлял 123 сообщения. Президент установил его 12 декабря 2019 года.

Однако рекорд касается только времени президентства Трампа. Из данных Factbase следует, что больше всего сообщений он написал 5 января 2015 года, когда еще не являлся главой государства. Тогда число твитов достигло 161.

В конце января 2018 года Трамп рассказал, что пишет сообщения в своем официальном аккаунте в Twitter сам. По его словам, он делает это, когда еще находится в кровати, на завтраке или обеде. Он отметил, что иногда он диктует сообщения одному из помощников и тот его публикует.